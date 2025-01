O caso do prefeito que faltou à própria posse

Internado no Hospital Arthur Ramos, para uma cirurgia, Benedito de Lira (PP) ficou impossibilidado de comparecer à sua própria pose, comomprefeito reeleito do município de Barra de São Miguel.

O vice-prefeito eleito, Henrique Alves Pinto (PP), entretanto, tomou posse no cargo, em cerimônia realizada na Câmara Municipal.

A assessoria informa que “Benedito se submeteu a um pequeno procedimento cirúrgico, realizado com sucesso, e se recupera bem”.

Quem prestigiou o evento foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), filho do prefeito reeleito, que se manifetou:

“Esta é a renovação de mais um ciclo de desenvolvimento para a Barra de São Miguel, que teve inúmeros avanços e conquistas com a gestão do prefeito Biu de Lira. Benedito assumiu a gestão da Barra em um momento de pandemia e superou dificuldades, com muito diálogo e perseverança. Seguiremos atuando em Brasília viabilizando recursos e lutando pelo crescimento deste município”.

Também ontem, o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que está em tratamento de câncer, em sua residência, foi empossado no cargo de forma remota, por vídeo.

Um fato inusitado envolvendo a disputa pela prefeituras ocorreu em 2024 em Alagoas, quando omex-deputado estadual Joãozinho Pereira (PP) foi candidato a prefeito de Junqueiro, mas não participou de nenhum ato da campanha porque se encontrava realizando tratamento médico num hospital de São Paulo.

Joãozinho, que por sinal é da família de Benedito e de Arthur Lira, foi votado porém terminou sendo derrotado.