O plano de trazer mexicanos da Liga de Expansão para o Equador

O mexicano Iván Stirk, diretor esportivo do Aucas, planeja levar jogadores da Liga MX Expansão para o sul do continente.

José Juan Vázquez faz parte de um plano. Ele ‘Convencido‘, como o chamam no México, ele assinou com o Aucas de Equadorseleção sul-americana que tem como projeto trazer jogadores do Liga de Expansión MX em direção ao sul do continente, para fazer explodir o seu talento.

“Há muitos jogadores que não estão a ser considerados, que não estão a ser olhados. No México, devido à pressão, há muitos jogadores estrangeiros, é aí que o talento está a ser deixado para trás. Expansãoporque não encontrou oportunidade na Primeira Divisão ou não teve paciência para demonstrar condições. Eu vejo como mais um degrau, acho importante, subir Expansão “Para um campeonato como esse, hoje vejo um nível superior na América do Sul, que esse jogador pode vir para a Sul-Americana ou para a Libertadores, para a Argentina, para o Chile, para o Brasil, ou voltar para o México, é isso que almejamos”, revela o mexicano. Ivan Stirkdiretor esportivo do Aucas de Equadorem entrevista para ESPN.

Aucas, do Equador, será a nova equipe do mexicano José Juan ‘Gallito’ Vázquez. EFE

Ivan Stirk ganhou prestígio no futebol Equador. Em menos de dois anos, ele conseguiu Aucas se classificar para a Copa Libertadores 2024 e estar pronto para disputar a Copa Sul-Americana de 2025, além de conseguir o passe para a Copa Libertadores Sub 20, pela primeira vez na história pelo time do sul do continente americano. Esses resultados lhe permitiram propor o projeto de trazer jogadores de futebol mexicanos que atuam no Liga de Expansión MXpara o próximo torneio ele tem dois em vista, além de ‘Gallito’ Vázquez.

“Vejo uma oportunidade tanto para os jogadores de futebol equatorianos que podem ir para o México, que é um dos nossos objetivos, quanto para o jogador de futebol mexicano vir para Equadoré algo que não está exposto. eu trouxe Edson Resendezum Geraldo Espinozaum Gabriel Pereiraagora em ‘Convencido‘. Há uma série de jogadores que vão se juntar Liga de Expansão“, players importantes do México, que não têm exposição ou não se deram bem, ou players de ponta que não estão tendo um espaço tão grande, podem nos servir para construir uma carreira e abrir outros mercados.”

Ele Aucas O próximo torneio disputará a Copa Sul-Americana e a Copa Libertadores, torneios que tornam atraente a ida dos mexicanos ao futebol equatoriano, em busca de contato internacional.

“O que aqui se joga são torneios importantes, não só a nível nacional, mas também a nível internacional. Isso atrai o jogador, estando em outra instância, conhecendo outro mercado, outras ligas, são países onde você pode viver bem. É isso que eu transmito aos jogadores, o México precisa dessas competições, desse atrito, porque você enfrenta um time de bom tamanho e isso te ajuda a crescer como jogador de futebol”, afirma o diretor esportivo do Aucas.

Por que Aucas contratou ‘Gallito’ Vázquez?

José Juan Vázquez Ele tem 36 anos e terá sua primeira experiência no futebol no exterior. Depois de ser bicampeão pelo León ou vencer um campeonato pelo Chivas, além da passagem pelo Liga de Expansãoo meio-campista vai para Aucas de Equador para encerrar sua carreira.

“Ele não tinha experiência fora do México, sua carreira é de sucesso no país. Ele é um jogador com liderança, títulos, sendo capitão de todos os seus times, não foi fácil. Contei a ele sobre o projeto, que ele deveria vir Equador para terminar uma corrida importante. “Foi conversado, foi conversado e ele está feliz com o desafio, foi uma boa decisão”, comentou. Ivan Stirkdiretor esportivo do Aucas de Equador.

Nele Aucas Procuravam um jogador com experiência e liderança, que os ajudasse a competir no torneio local e internacional. O ‘Gallito’ Vázquez.

“Precisamos desse perfil específico, difícil de encontrar, vejo muitas situações a considerar. Experiência, liderança, recuperação, que foi uma carreira rápida, bem fisicamente, impecável. Era isso que procurávamos, é um perfil que cumpre todos os parâmetros, é um jogador que vi ao longo da minha vida e que tinha pensado em levá-lo para uma equipa.”

Mais dois jogadores do Expansión na mira de Aucas

Além de José Juan Vázquezele Aucas de Equador Ele tem outros dois jogadores em vista Liga de Expansión MXque joga no Tapatío e no Atlético Morelia. Com a intenção de lhes dar uma oportunidade no exterior.

“Temos alguns jogadores em negociações, que vêm de equipas importantes, para serem competitivos, para somar minutos, para serem importantes para as suas equipas, tenho alguns jogadores que espero acrescentar ao plantel”, explicou. Ivan Stirk.