O que esperar do tempo em Alagoas neste fim de semana? Confira a previsão

Este fim de semana em Alagoas deve ser de calor e máximas de até 37°C em algumas regiões. É o que diz a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (Semarh).

De acordo com a Semarh, a previsão para este sábado, 18, é de sol e calor em todas as regiões do estado. Na região do Sertão, os termômetros podem chegar a 36°C.

Já para este domingo, 19, a previsão para a maioria das regiões do estado é de períodos curtos de sol intercalados com períodos de nuvens. A temperatura na região do Sertão pode chegar a 37°C.

Veja aqui a previsão completa para todas as regiões de Alagoas neste fim de semana.