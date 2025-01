O que você precisa saber sobre o Sisu 2025, que abre inscrições nesta sexta (17)

Começa nesta sexta-feira (17) o período de inscrições para o Sisu 2025 (Sistema de Seleção Unificada), que seleciona estudantes para instituições públicas de ensino superior de todo o país.

Podem concorrer todos os candidatos que realizaram o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2024 e que não tiraram nota zero na prova de redação. Treineiros também não podem participar.

O sistema vai ofertar neste ano 261.779 vagas para 6.851 cursos de graduação em 124 instituições públicas de ensino superior de todas as regiões do país.

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O candidato poderá se inscrever em até duas opções de vaga.

CURIOSIDADES SOBRE A EDIÇÃO DESTE ANO

Minas Gerais é o estado com a maior oferta de vagas, são 34.049. Em seguida, aparece o Rio de Janeiro (com 28.424), Bahia (22.889) e Paraíba (21.268); A UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) e a UFF (Universidade Federal Fluminense) são as instituições que mais ofertam vagas, 9.050 e 8.683, respectivamente; Rondônia é o único estado que não oferta nenhuma vaga pelo sistema. A Unir (Universidade Federal de Rondônia) e o IFRO (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia) usam um modelo de seleção próprio para preencher suas vagas; Desde 2024, o Sisu passou a ter inscrições abertas apenas uma vez ao ano. Apesar de o sistema abrir somente no primeiro semestre, algumas instituições ofertam vagas para o ingresso no segundo semestre letivo; Pela primeira vez, o Sisu vai contemplar também bolsas para o Pé de Meia das Licenciaturas. Os candidatos têm 68 mil vagas de graduação em cursos de formação de professor disponíveis.

COMO SE INSCREVER NO SISU 2025

O Sisu reúne em um único sistema as vagas ofertadas em universidades e institutos federais do país. O candidato faz suas opções de inscrição dentre as vagas ofertadas pelas instituições participantes do Sisu, definindo se deseja concorrer às vagas de ampla concorrência ou às vagas destinadas a políticas afirmativas.

Durante o período de inscrição, até o dia 21, o candidato pode alterar suas opções. Será considerada válida a última inscrição confirmada.

Ao final da etapa de inscrição, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações. Serão considerados selecionados somente os candidatos classificados dentro do número de vagas ofertadas pelo Sisu em cada curso, por modalidade de concorrência.

Ao se inscrever, o candidato deverá obrigatoriamente preencher o cadastro socioeconômico e confirmar a veracidade das informações prestadas. Depois, optar, em ordem de preferência, por curso, turno, local de oferta e instituição. Confira mais orientações no tutorial feito pelo MEC (Ministério da Educação).

CRONOGRAMA DO SISU 2025