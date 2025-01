O Real Madrid enfrentará o Barcelona na final da Supertaça

O Real Madrid venceu o Mallorca e enfrentará o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

O Real Madrid derrotou o Mallorca por 3-0 na segunda meia-final da Supertaça de Espanha, com gol do inglês Jude Bellingham aos 63 minutos e acréscimos de Martin Valjent na própria baliza e de Rodrygo, que proporcionou um clássico frente ao Barcelona em Final de domingo no Estádio King Abdullah.

A Supertaça de Espanha repete a sua final pela terceira edição consecutiva depois da vitória do Real Madrid sobre o Maiorca. A equipa de Carlo Ancelotti foi superior ao rival, que não acertou na baliza defendida por Thibaut Courtois devido aos onze remates madridistas.

O Real Madrid terá a oportunidade, caso repita o resultado da última edição e conserve a coroa, de igualar as Supertaças do Barcelona, ​​equipa que mais venceu na história com catorze vitórias.