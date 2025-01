Olimpíadas de 2028 em risco? Incêndios florestais em Los Angeles geram preocupações

Tincêndios florestais devastadores em Los Angeles suscitaram preocupações sobre a capacidade da cidade de sediar o Jogos Olímpicos de Verão de 2028levantando questões sobre segurança, preparação e resiliência de infraestrutura. Embora nenhuma das 80 instalações olímpicas planejadas tenha sido diretamente afetada os incêndios que deixaram bairros em cinzas e ceifaram mais de 24 vidas-sublinham a crescente vulnerabilidade da região às catástrofes relacionadas com o clima.

Destruição do incêndio florestal em Los Angeles

Os especialistas alertam que os incêndios, combinados com os potenciais efeitos das alterações climáticas, representam desafios significativos para a realização de um evento global deste tipo. Simon Chadwick, professor da Skema Business School, destacou a questão, dizendo: “É preciso perguntar-se se a situação actual poderá repetir-se, possivelmente mesmo durante os Jogos. Isto levanta sérias questões, nomeadamente sobre seguros e se a grande atração de Los Angeles em 2028 poderá tornar-se um megaevento não segurável.”

A proximidade dos incêndios florestais a locais críticos como o Riviera Country Clubque sediará o torneio olímpico de golfe, aumenta a tensão. Contudo, os dados históricos oferecem alguma garantia: Julho, o mês dos Jogos, está fora da temporada de ventos de Santa Anaque desempenhou um papel fundamental nos infernos da semana passada. Ainda assim, persistem preocupações sobre eventos climáticos imprevisíveis.

Lições e preparativos

Bill Deverell, professor de história da USC, vê esta crise como uma oportunidade de melhoria. “Quando isto terminar, não há dúvida de que serão aprendidas lições para mitigar tais desastres no futuro.“, disse ele. Governador Gavin Newsom ecoou esse otimismoenfatizando a colaboração e a ação rápida para garantir a preparação tanto para as Olimpíadas quanto para outros eventos importantes, como o Copa do Mundo FIFA de 2026 e Super Bowl de 2027. “Isto apenas reforça o imperativo de avançar de forma rápida e cooperativa”, disse Newsom à NBC.

Os obstáculos logísticos e financeiros são inegáveis. As instalações olímpicas estão espalhadas por uma vasta área, agravando os problemas de trânsito numa cidade que já enfrenta desafios de infraestrutura. Enquanto um O orçamento de US$ 7 bilhões é financiado pelo LA2028 por meio de patrocínios e venda de ingressosa cidade é responsável por custos excessivos – um risco financeiro amplificado pelas consequências do desastre.

Apesar dos apelos de críticos como Charlie Kirk para realocar os Jogos, a maioria dos especialistas concorda que o cancelamento é improvável. “A ideia de cancelar ou transferir as Olimpíadas não é realista“, observou Deverell. Permanece o otimismo de que LA pode realizar uma Olimpíada de sucesso, aproveitando as lições dos Jogos de 1984 e 1932 e, ao mesmo tempo, enfrentando os desafios únicos de hoje.