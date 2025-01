Ônibus do Sine será levado ao Jacintinho na quinta-feira (16)

O Governo de Alagoas, por meio da Vice-governadoria e das secretarias de Estado da Assistência e Desenvolvimento Social (Seades); do Trabalho, Emprego e Qualificação de Alagoas (Seteq); e de Prevenção à Violência (Seprev), promovem na próxima quinta-feira (16), ação que contará com o Ônibus do SINE-AL na Casa de Direitos, localizada no Condomínio Bella Vista – Jacintinho, das 8h às 12h.

A ação faz parte do programa “É a Minha Vez”, e visa realizar o cadastramento dos beneficiários de programas sociais, como o Bolsa Família, que desejam conquistar autonomia e a inserção no mercado de trabalho. O projeto busca reduzir a dependência desses auxílios governamentais e estimular a atividade produtiva.

Diferente de iniciativas focadas exclusivamente em capacitação, o “É a Minha Vez” é um projeto estruturado para facilitar a transição dos participantes de programas de transferência de renda para a independência financeira, seja por meio do emprego formal ou do empreendedorismo. Além de cursos de qualificação, os beneficiários terão acesso a microcréditos, assessoria técnica e suporte para desenvolver pequenos negócios.

Inicialmente, o projeto piloto será executado para 300 pessoas, moradoras do Bairro Jacintinho, na capital. No total, o projeto irá ofertar 100 cursos e contemplará aproximadamente 4 mil alagoanos. A escolha da região se deu pelo mapeamento realizado, por meio das informações obtidas pelo CadÚnico, que apontou um alto índice de beneficiários na localidade.

“Os Programas de Transferência de Renda visam a redução da pobreza e auxiliam no combate à fome. Por intermédio deles, milhares de pessoas melhoraram a qualidade de vida, entretanto estes benefícios devem ser vistos como algo temporário, para prevenir e enfrentar situações provisórias de vulnerabilidade. É preciso criar uma nova consciência, ofertar as ferramentas necessárias para induzir e estimular os cidadãos a buscarem atividades produtivas, que gerem emprego e renda. Por esse motivo, o projeto engloba conhecimento, suporte e orientação nas áreas de recursos humanos e financeiros”, enfatizou a secretária de Assistência Social, Katia Born.

Cada curso terá carga horária de 20 e 30 horas, comportando até 40 alunos. As inscrições podem ser realizadas nos sites www.vicegovernadoria.al.gov.br www.assistenciasocial.al.gov.br, ou presencialmente na Casa de Direitos, R. Condomínio Bella Vista – Jacintinho, Maceió – AL, das 8h às 12h.