Operação contra roubo a banco mata seis suspeitos e apreende arsenal

Um arsenal com armas de guerra de um grupo criminoso foi encontrado nesta sexta-feira (17) em uma chácara entre Ponta Grossa e Palmeira, nos Campos Gerais do Paraná.

Em nota conjunta, as Polícias Civil e Militar informaram que, ao chegarem ao local, foram recebidos com tiros. As corporações também afirmam que seis suspeitos foram encontrados na chácara e todos foram mortos em confronto – que durou cerca de oito minutos, de acordo com os policiais. Nenhum agente de segurança ficou ferido.

Em coletiva de imprensa conjunta, representantes das Polícia Civil e Militar afirmaram que a quadrilha foi identificada pelo setor de inteligência da PM. Eles disseram que o grupo era especializado em crimes violentos contra o patrimônio e revelaram, também, que eles estavam se preparando para executar um roubo de grande impacto a banco ou carro-forte. O alvo exato e a cidade não foram relevados.

Segundo os policiais, os suspeitos cometiam crimes no estilo “novo cangaço”, que é quando criminosos fortemente armados assaltam bancos e/ou carros-fortes com grande emprego de violência. Normalmente as ações acontecem em cidades pequenas e médias, que têm pouco efetivo policial, para evitar respostas rápidas das forças de segurança.

Polícia Civil

De acordo com as corporações, na operação policial desta sexta-feira (17) foram apreendidas diversas armas, inclusive fuzis comumente utilizados pelas Forças Armadas, coletes à prova de balas que imitavam os da Polícia Civil, entre outros itens. Veja abaixo:

sete fuzis de calibres 5.56 e 7.62;

uma metralhadora .50;

uma pistola .45;

36 carregadores de fuzil e munições para fuzis e metralhadoras;

coletes e placas balísticas;

20 kg de explosivos;

placas veiculares;

um veículo blindado e clonado.

A operação foi deflagrada em conjunto pelas equipes especiais do Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (TIGRE), da Polícia Civil, e do Comandos e Operações Especiais (COE), da Polícia Militar. Mais de 50 policiais participaram da ação.

“As inteligências das polícias identificaram, em dezembro do ano passado, que um grupo criminoso estava organizando um violento roubo de grandes proporções no Estado. Após a descoberta, as instituições iniciaram um trabalho integrado para monitorar e localizar os suspeitos. Com o avanço das investigações, foi identificado o esconderijo do grupo”, afirmaram as corporações, em nota conjunta.

Os nomes dos suspeitos e os antecedentes criminais deles não foram revelados.

Agora, um novo inquérito policial será aberto para descobrir se a quadrilha era formada por mais integrantes ou não, disseram os policiais na coletiva de imprensa.