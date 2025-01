Oportuna lei de iniciativa do deputado Marx Beltrão

O deputado federal Marx Beltrão (PP/AL) conseguiu um feito de grande alcance na área educacional, com a sanção, pelo presidente Lula (PT), de um projeto do qual o parlamentar contribuiu na formatação e que restringe o uso de celular e aparelhos eletrônicos portáteis em escolas públicas e privadas em todo o Brasil, inclusive nos intervalos de recreio.

Com a vigência da lei, só há exceções para uso em atividades pedagógicas autorizadas pela escola; em situações de estado de perigo, de necessidade ou caso de força maior; para garantir acessibilidade, inclusão e atender às condições de saúde dos estudantes.

Beltrão defendeu desde o início a aprovação do projeto, articulando votos favoráveis de diversos parlamentares da Casa:

“Não somos contra a tecnologia. Somos contra o uso desmedido, sem orientação e sem norte da tecnologia por meio dos celulares nas escolas, utilização sem foco e que certamente está desvirtuando o ensino, mais prejudicando que ajudando o aprendizado de nossas crianças e adolescentes.”

O escritor e filósofo Mário Sérgio Cortella concorda com a medida, mas ressalva:

“Se eu, professor, estivesse em uma sala de aula e tivesse que lidar com essa situação, eu diria que não é só uma questão minha. É do conjunto do processo pedagógico da escola junto com a família. Não será só eu que funcionará nessa condição.”

As instituições de ensino já podem cumprir as regras a partir de fevereiro, no início do ano letivo.