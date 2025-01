Orozco Chiquete explica saída do Chivas: “Precisava de uma mudança”

Chiquete foi presenteado com o Cruz Azul, time pelo qual usará a camisa 5

CIDADE DO MÉXICO — Jesus Orozco Chiquetereforço de Cruz Azul para ele Fechando 2025explicou que decidiu sair Chivas porque sua carreira precisava de uma mudança, por isso não hesitou quando chegou a oferta de La Maquina, pois se convenceu pelo projeto esportivo que colocaram na mesa, além de expressar que quanto mais perto estiver do campeonato terá mais holofotes.

“Tem sido muito bom, senti o apoio das pessoas, o apoio do grupo e do treinador. Isso é muito importante quando você ingressa em uma equipe importante. Sinto que precisava de uma mudança e quando tive a oportunidade de Cruz Azul Eu não duvidei disso. O projeto desportivo que aí está chamou-me a atenção e pronto”, foram as primeiras palavras do jogador do plantel juvenil. Chivas em sua apresentação com a pintura de La Noria.

Chiquete usará o número 5 com roupa Cruz Azul ESPN

Em repetidas ocasiões, Jesus Orozco Chiquete ele disse que estava grato a Chivasmas decidiu encerrar o episódio dos rojiblancos para focar completamente com Cruz Azulcom quem espera lutar pelo campeonato todos os semestres.

“Enquanto você estiver brigando nos primeiros lugares, automaticamente você atrai holofotes e é isso que um jogador quer, estar nas semifinais, nas finais. Eu devo isso a Cruz Azulquero estar aqui e quero ser campeão aqui. (Foi) uma negociação longa, é frouxa e demorada. Muitas vezes foram inventadas coisas, mas sempre serei grato a Chivas“Sempre serei grato a eles.”

Jesus Orozco Chiquete Ele esteve disponível para a partida da primeira rodada contra o Atlas, mas não entrou em ação no empate em 1 a 1. Agora o zagueiro manda um recado para a torcida do Cruz Azul ir para a Universidade Olímpica, que será a casa de La Maquina no Fechando 2025.

“Vamos trabalhar muito… em campo, sabemos que é um estádio muito grande e é isso que nos motiva, encher as Olimpíadas Universitárias de cruzazulinos puros.”