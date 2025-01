Os 10 principais prospectos brasileiros para ficar de olho em 2025

Os recém-chegados brasileiros tiveram um grande impacto nas principais promoções de MMA em todo o mundo em 2024, e há muitos mais esperando por oportunidades em seu país.

A lista anual de Prospects to Watch do MMA Fighting inclui nomes que alcançaram o topo do mundo na última década, desde campeões do UFC (Alexandre Pantoja e Deiveson Figueiredo) até campeões do PFL (Larissa Pacheco), Bellator (Juliana Velasquez) e RIZIN ( Roberto Satoshi).

Not only that, several athletes currently ranked among the best in the UFC were named prospects to watch since 2014, including Caio Borralho, Renato Moicano, Amanda Lemos, Natalia Silva, Virna Jandiroba and Jailton Almeida.

Da categoria 2024, Felipe Lima já venceu duas vezes no UFC, e Alexia Thainara venceu Rose Conceição por contrato no Dana BrancoSérie de Concorrentes. Outros continuaram brilhando com mais um ano de invencibilidade disputando promoções locais, como Marcos Degli, Tiago Pereira, Elora Dana e Michael Oliveira.

Como sempre, a lista deste ano apresenta apenas atletas com menos de 30 anos que não competiram por uma promoção importante no passado.

Beatriz Mesquita (3-0), mais conhecida como Bia, fez a transição para o MMA após uma carreira lendária no jiu-jitsu. E sim, me chame de hipócrita, ela é a primeira exceção à minha regra “menos de 30”. Basicamente, você não pode ganhar sete Mundiais da IBJJF e uma medalha de ouro no ADCC como faixa-preta, passar para o MMA e ainda estar na casa dos 20 anos. Mesquita ingressou no American Top Team na Flórida e o jogador de 33 anos conquistou três vitórias com mata-leão em 2024, incluindo uma na eliminatória do show de boxe Anderson Silva x Chael Sonnen.

Aieza Bertolso (5-0) venceu cinco vitórias consecutivas sob a bandeira da LFA desde que se tornou profissional em maio de 2023, incluindo duas finalizações e uma finalização no ground and pound. Lutando pela equipe KO Squad do Rio de Janeiro, o peso palha de 23 anos saiu vitorioso em 16 das 17 lutas amadoras de MMA entre 2019 e 2023, conquistando diversos títulos da IMMAF.

Vinicius Pires (10-1, 1 NC) não perde desde sua segunda luta de MMA em 2019, uma invencibilidade de 10 lutas. O peso galo de 28 anos é faixa-preta de jiu-jitsu e já derrotou os também brasileiros Kaua Fernandes e Ícaro Brito no circuito regional. Ele foi paralisado em três das últimas quatro vitórias no MMA.

Ricardo Martins (9-1) entra em 2025 com uma sequência de oito vitórias consecutivas, com sete finalizações em seu currículo, incluindo um trio de paralisações no primeiro round. O talento meio-médio ainda está na casa dos 20 anos e apareceu duas vezes na série Missed Fists do MMA Fighting em 2023 e 2024, graças a nocautes desagradáveis ​​​​como o mostrado abaixo.

Vitor Costa (8-1) é campeão de duas categorias no Jungle Fight, conquistando títulos com finalizações no peso médio e meio-pesado em 2024. O atleta espirito santo de 24 anos só perdeu uma vez no esporte, quando enfrentou o GLORY o atacante e futuro lutador do UFC Cesar Almeida em sua estreia no MMA em 2021.

Rafael Nunes (5-0) definitivamente merece o apelido de “O Violento”. O jovem peso galo ainda é um pouco inexperiente no chão, onde é faixa-roxa de jiu-jitsu, mas tem uma péssima trocação, tendo nocauteado em quatro de suas vitórias no MMA. Em sua mais recente aparição dentro do Jungle Fight, Nunes arrancou o dente do oponente de forma violenta.

Nicoly Pedrosa (6-0) continua invicto como profissional com quatro finalizações e meia dúzia de vitórias. A perspectiva do peso galo, que completa 22 anos no final deste mês, está 3 a 0 até agora sob a bandeira da LFA, depois de fechar 2024 com um nocaute técnico no primeiro round em São Paulo.

Marcio Barbosa (16-2) somou três nocautes no primeiro round ao seu currículo no MMA desde a derrota para o futuro lutador do UFC Gabriel Santos, todas finalizações contra jovens talentos que vinham em longa sequência de vitórias. O peso pena do Giants Team é faixa-preta de jiu-jitsu e faixa-marrom de luta livre.

Franciele Nascimento (5-2) iniciou sua carreira em 2015 e venceu cinco das sete antes de suspender sua carreira em 2019 devido à pandemia de COVID-19 e para dar à luz seu primeiro filho. Nascimento então se concentrou nas competições de jiu-jitsu, conquistando a faixa-preta de Melqui Galvão e colecionando títulos nos tatames. Ela já reservou seu retorno ao MMA para um show no Shooto Brasil em março.

Luis Aguiar (9-1) é um peso mosca dos Pitbull Brothers que conquistou vários cinturões em todo o Brasil, incluindo o campeonato Jungle Fight em novembro passado, com uma finalização desagradável de 37 segundos sobre Wagner Reis.