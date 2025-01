Os democratas procuram um líder para reconstruir enquanto o partido descobre o que vem a seguir

CNN

À medida que os Democratas caminham para um futuro incerto sob uma segunda administração Trump, a procura do partido por um novo líder para ajudar a reconstruir o partido também permanece incerta.

O processo de escolha de um novo presidente do Comitê Nacional Democrata começou no sábado, quando oito candidatos se reuniram virtualmente no primeiro fórum da disputa dirigido pelo partido. A três semanas das eleições de 1 de Fevereiro, nenhum candidato conseguiu o apoio da maioria dos 448 membros do partido que escolherão o próximo líder do partido.

A corrida presidencial marca a primeira grande decisão que os democratas tomarão depois de enfrentar derrotas desastrosas nas eleições gerais do ano passado. A disputa para liderar o partido e os vários fóruns não oficiais e reuniões de pequenos grupos que precederam o evento de sábado tornaram-se um espaço para os democratas discutirem o que correu mal, como chegar aos eleitores que abandonaram o partido em Novembro e como os milhões de os dólares gastos em estados indecisos perdidos poderiam ter sido melhor utilizados.

Apesar dos primeiros relatos de que alguns nomes importantes estavam considerando ingressar na disputa, o campo atual de oito candidatos – liderado pelo presidente do Partido Democrático-Agricultor-Trabalhista de Minnesota, Ken Martin, o presidente do Partido Democrático de Wisconsin, Ben Wikler, e o ex-governador de Maryland, Martin O’Malley – é formado por figuras pouco conhecidas nacionalmente.

Para muitos membros do DNC, isso é um bônus.

“A sensação que sinto é que as pessoas estão ansiosas por uma cadeira operacional”, disse um membro do DNC que faz parte de uma delegação estadual. “Queremos cavalos de batalha.”

O DNC é composto por uma mistura de líderes partidários estaduais e membros de comitês, membros de grupos democratas aliados, líderes sindicais e membros gerais nomeados pelo atual presidente. O maior bloco é constituído pelos líderes partidários estaduais, que fizeram dos investimentos nos seus estados uma questão fundamental.

Solidificar o apoio dos presidentes e vice-presidentes dos partidos estaduais, que constituem cerca de 114 membros do DNC e têm influência sobre as suas delegações estaduais, pode ser fundamental para vencer uma corrida em que nenhum candidato conseguiu a maioria do apoio.

O DNC realizará três fóruns adicionais: um em Detroit, no dia 16 de janeiro, focado no Centro-Oeste; um virtualmente em 23 de janeiro focado no Ocidente; e um evento final presencial em Washington, DC, em 30 de janeiro, com foco no Oriente.

O fórum de sábado centrou-se nas questões do Sul.

Christale Spain, presidente do Partido Democrata da Carolina do Sul que ainda está a decidir quem apoiará nas eleições de 1 de Fevereiro, disse que queria saber os planos dos candidatos para financiar uma “estratégia do Sul”.

“Simplesmente não podemos ceder terreno porque é difícil”, disse a Espanha antes do fórum. “Podemos vencer no Sul, mas será necessário apenas um investimento de longo prazo.”

Durante o debate, os candidatos discutiram os seus planos de investir nos estados do Sul através de recrutamento, mensagens e mais financiamento para os partidos estaduais.

“Quando digo que temos de nos concentrar numa estratégia de 10 anos que rejeite o desinvestimento político do Sul, não é um lugar-comum – é uma missão crítica”, disse Martin.

Muitos membros do DNC esperam que agora seja o momento de mudar não apenas a forma como os fundos são distribuídos, mas também a forma como o partido opera de forma ampla. A última vez que os democratas conseguiram eleger um presidente do DNC – em 2017, depois de Donald Trump ter conquistado a Casa Branca pela primeira vez – o partido instituiu grandes reformas para responder às preocupações dos progressistas que apoiaram a campanha presidencial de 2016 do senador independente Bernie Sanders.

Desta vez, os candidatos estão a ser pressionados a enviar mensagens aos eleitores da classe trabalhadora, a responsabilizar os consultores e a investir em partidos estaduais frustrados pela disparidade entre a quantidade de dinheiro que foi para os estados decisivos e o que poderia ter sido gasto para tornar as suas eleições mais competitivas.

É difícil dizer quanto apoio qualquer candidato tem. O DNC não divulga publicamente as suas listas de membros, e nenhuma campanha divulgou listas completas dos seus endossos.

De acordo com as campanhas dos principais candidatos, Martin tem “bem mais de 100” apoios; O’Malley tem “60+ e contando”; O senador do estado de Nova York, James Skoufis, tem 23 endossos; e Wikler se recusou a divulgar números.

Além de Martin, Wikler, O’Malley e Skoufis, quatro outros candidatos reuniram assinaturas suficientes para aparecer no fórum de sábado: a ex-candidata ao Congresso Quintessa Hathaway; o advogado e estrategista político Jason Paul; Nate Snyder, ex-funcionário do Departamento de Segurança Interna dos EUA; e a ex-candidata presidencial Marianne Williamson.

Martin – que é presidente do partido estadual desde 2011 e agora preside a Associação dos Comitês Democráticos Estaduais – tem os laços mais profundos com os líderes dos partidos estaduais. Em entrevistas, os presidentes que o apoiaram disseram que ele tem sido uma presença constante ao longo dos anos, fornecendo informações, ajudando na arrecadação de fundos e viajando com eles por seus estados.

No início deste mês, Martin fez campanha no norte da Virgínia em nome dos candidatos que disputavam eleições especiais para uma vaga na Câmara estadual e no Senado. Susan Swecker, presidente do Partido Democrata da Virgínia, disse que também visitou a Virgínia no outono para fazer campanha para candidatos ao Congresso e em 2021, quando os democratas perderam o governo.

“Uma das coisas que adoro em Ken é que ele aparece e está pronto para fazer o trabalho duro”, disse Swecker.

Russ Carnahan, um ex-representante dos EUA que agora lidera o Partido Democrata do Missouri, disse que Martin foi fundamental para ajudar a reconstrução do partido quando Carnahan assumiu o poder em 2023. À medida que a corrida se desenrolava, Carnahan sugeriu à delegação do seu estado que votassem em bloco.

“Cerca de três minutos de reunião, todo mundo estava tipo, ‘Bem, isso é óbvio: Ken’”, disse ele. “Sabemos o que ele fez em seu próprio estado, sabemos o que ele fez em nível nacional e sabemos o que ele fez substancialmente para nos ajudar no Missouri.”

Um porta-voz de Wikler destacou seu trabalho com seus colegas. Em 2021, o Partido Democrata de Wisconsin doou US$ 300.000 ao Partido Democrata da Flórida para ajudá-los a pagar o seguro saúde dos funcionários. Wikler também aconselhou o empresário e doador democrata Reid Hoffman a enviar fundos para os partidos estaduais do Arizona, Iowa, Nebraska, Carolina do Norte e Ohio, de acordo com o porta-voz.

Os aliados de Martin retrataram Wikler como demasiado ligado aos doadores numa altura em que os Democratas questionam os laços do partido com a classe consultora. Mas os apoiantes do Democrata do Wisconsin observam que quem quer que lidere o partido deve ser capaz de angariar fundos – uma área onde Wikler se destacou. Em 2024, seu partido estadual arrecadou quase US$ 62 milhões, mais do que qualquer outro comitê partidário estadual.

Lavora Barnes, presidente cessante do Partido Democrata de Michigan, disse que apoiava Wikler por causa do trabalho que ele realizou na construção do partido estadual em Wisconsin.

“Tem sido útil para mim ter Ben para ligar para trocar ideias, compartilhar pensamentos, ocasionalmente lamentar – e Ben fez o mesmo comigo”, disse ela. “Fomos realmente capazes de ajudar uns aos outros em alguns momentos difíceis durante essas campanhas.”

À medida que a corrida se aproxima das últimas semanas, Barnes argumentou que os membros do DNC ainda estão a ponderar as suas opções.

“Acho que todos que estão assistindo a isso deveriam considerar que é uma disputa aberta, que ainda há votos a serem obtidos e que Ben fará tudo o que puder para obter todos e cada um desses votos”, disse ela.

Nenhum candidato reivindicou tantos apoios privados ou divulgou tantos apoios públicos como Martin – incluindo apoios de oito delegações estaduais e dos presidentes de partidos de sete estados adicionais. Mas outras campanhas dizem que o mineiro também não conseguiu garantir votos suficientes para garantir o cargo e espera que nenhum candidato ganhe a maioria dos votos durante o primeiro turno de votação.

“Ninguém conseguiu fugir disso nos últimos dois meses”, disse Skoufis.

Outros apontaram para a notícia de que a Associação dos Comités Democráticos Estaduais, o grupo que Martin preside e que representa o maior bloco eleitoral no DNC, decidiu esta semana não apoiar um candidato.

Aqueles que argumentam que a corrida ainda é fluida também apontaram para a notícia desta semana de que o ASDC, grupo do qual Wikler é membro, decidiu não endossar. Embora os apoiantes de Martin tenham afirmado que os líderes partidários estaduais sentiam que a escolha não conduziria à unidade partidária, os apoiantes de outras campanhas disseram que era um sinal de que há votos a ganhar entre as fileiras do ASDC.

“Isso significa que eles ainda estão abertos e ainda estão procurando”, disse à CNN a ex-secretária de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Marcia Fudge, uma apoiadora de O’Malley que não pode votar nas eleições do DNC. “Acho que há uma oportunidade, claramente, para alguém defender seu caso.”

Outro membro do DNC, que disse estar considerando Martin e Wikler enquanto “mantém a mente aberta” sobre O’Malley, disse que seus colegas estavam “desapontados” com a área.

“Acho que muitas pessoas que mantêm a pólvora seca ainda estão esperando para ver se alguém intervém”, disseram eles. “Se houver outra pessoa com qualquer tipo de estatura que seja atraente ou inspiradora, não deveria ser tão difícil para ela chegar à votação.”

Esta história foi atualizada com novos relatórios.