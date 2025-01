Os estados vermelhos podem retomar a luta legal contra o mifepristona, decide o juiz

CNN

Missouri, Kansas e Idaho podem prosseguir com o seu processo para restringir o acesso ao medicamento abortivo mifepristona, decidiu um juiz federal na quinta-feira, meses depois de o Supremo Tribunal dos EUA ter rejeitado uma versão anterior do desafio legal.

A decisão do juiz Matthew Kacsmaryk, nomeado pelo presidente eleito Donald Trump, permitirá que os estados liderados pelo Partido Republicano continuem de onde parou uma ação movida por ativistas privados antiaborto, depois que a Suprema Corte disse no ano passado que esses ativistas não tinham legitimidade para interpor a contestação jurídica.

Na queixa alterada que recebeu luz verde de Kacsmaryk, os estados argumentaram que certas medidas tomadas pela Food and Drug Administration dos EUA facilitaram o fluxo de mifepristona através das suas fronteiras, minando as suas próprias restrições ao aborto.

Idaho, por exemplo, proíbe o aborto na maioria das circunstâncias, enquanto algumas restrições ao aborto medicamentoso permanecem no Kansas e no Missouri, mesmo depois de os eleitores terem aprovado iniciativas eleitorais que protegem os direitos ao aborto.

Eles estão desafiando as regras da FDA que permitiram que o medicamento fosse obtido pelo correio sem uma consulta médica pessoal, bem como a aprovação da versão genérica do medicamento pela FDA e outras mudanças nos últimos anos sobre como o medicamento pode ser prescrito.

Na nova ordem, Kacsmaryk rejeitou os argumentos dos defensores da FDA, que disseram que o seu tribunal em Amarillo, Texas, era um local inadequado para o caso porque as reivindicações dos estados não tinham qualquer ligação com o seu distrito judicial. O juiz disse que daria uma revisão mais completa a esses argumentos na próxima fase do caso, quando os defensores dos regulamentos, incluindo o fabricante de mifepristona Danco, terão a oportunidade de pedir a extinção do processo.

O momento da ordem de Kacsmaryk, poucos dias antes da posse, significa que será o Departamento de Justiça de Trump, e não a atual administração, que decidirá como lidar com o próximo passo do caso. A administração Biden defendeu a abordagem regulatória do FDA ao mifepristona na Suprema Corte no ano passado.

A equipe de transição de Trump não respondeu a uma investigação da CNN sobre o caso.

A nomeada procuradora-geral Pam Bondi, quando questionada sobre a política do DOJ de defender os regulamentos da FDA em sua audiência de confirmação no Senado esta semana, disse que precisaria fazer mais pesquisas. Ela também prometeu não permitir que suas opiniões pessoais antiaborto influenciassem suas ações na liderança do departamento.

A decisão dos activistas anti-aborto de arquivar o caso original em Amarillo suscitou acusações de compra de juízes porque quase todos os casos ali arquivados são atribuídos a Kacsmaryk, que, antes de ingressar na magistratura, trabalhou para uma organização de defesa jurídica focada em causas sociais conservadoras. Em uma decisão de 2023 posteriormente revertida por tribunais superiores, Kacsmaryk disse que a aprovação de décadas do medicamento pelo FDA deveria ser totalmente eliminada.