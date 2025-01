Os Sabores do Cristo Redentor

O Cristo Redentor, maior cartão-postal da cidade de Pão de Açúcar, Alagoas, recebe de braços abertos o Rio São Francisco. Inaugurado em 1950 pelo artista João Lisboa, natural da cidade, o monumento ficou ainda mais especial com a chegada do restaurante Formoso (@formosogastrobar), que combina uma vista incrível do Velho Chico com um cardápio variado. De churrasco à famosa pilombeta, o peixe mais amado do rio, o espaço promete agradar todos os paladares. Gostou? Então vem comigo conhecer essa história conduzida com carinho pela família de Valmir Carvalho.

Ao chegar ao Cristo, é impossível não se encantar com a beleza do São Francisco. Do outro lado, avista-se a cidade sergipana de Niterói, criando uma coincidência curiosa com o Rio de Janeiro. Mas, como costumo brincar, aqui é “Rio 40 graus”, porque o calor de Pão de Açúcar é de respeito! Nada melhor do que uma cerveja gelada ou um suco de abacaxi com limão para refrescar, acompanhados da estrela local: pilombeta frita.

Para petiscar, o cardápio é generoso: iscas de tilápia, camarão, agulhinha, asinhas de frango gratinadas, carne de sol… Difícil escolher! Meu favorito é a pilombeta, um peixe pequeno, carnudo, e muito saboroso. Pescado diretamente do Rio São Francisco, ele é simplesmente irresistível.

Se a ideia for compartilhar, aposte na tilápia frita, um clássico do rio que vem acompanhada de feijão ou pirão, arroz, legumes e vinagrete. Para os amantes de carne, o Formoso mantém a tradição da família Carvalho: carnes grelhadas impecáveis. O destaque vai para o mistão com picanha, carneiro e frango, servido com feijão tropeiro, arroz, legumes, batata frita e vinagrete.

O restaurante do Cristo ficou fechado por 10 anos, mas em 2024 a prefeitura, na gestão de Jorge Dantas, reformou o espaço e realizou uma licitação para concessão pública. A família de Valmir Carvalho venceu, e, para a alegria de moradores e turistas, o Formoso abriu suas portas em 19 de dezembro.

Valmir é um nome tradicional em Olho D’Água das Flores, onde sua churrascaria tem 37 anos de história. Essa experiência foi levada ao restaurante Formoso, agora comandado por seus filhos, Almir e Aldair.

Valmir e Concilia, pernambucanos de origem, chegaram a Olho D’Água das Flores em 1985. Valmir começou como garçom, abriu um barzinho, e, com muito trabalho, transformou-o em uma churrascaria de sucesso. Seus filhos, nascidos em Alagoas, são hoje responsáveis por manter a tradição da família viva no Formoso. O nome do restaurante é um reflexo do carisma de Valmir, que usa “formoso” como um elogio carinhoso para as pessoas. E para encerrar a visita com chave de ouro, não deixe de experimentar o famoso pudim da Concilia. É o final feliz. em Pão de Açúcar.

Rota: Formoso

Preços: de R$ 17,90 até R$ 169,00

Funcionamento: de terça a domingo, das 11h às 19h30

Endereço: Cristo Redentor de Pão de Açúcar