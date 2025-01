Pane em ar-condicionado teria causado incêndio em hotel em que turista morreu, diz delegada

Por João Arthur Sampaio com TV Pajuçara

O incêndio que aconteceu no sexto andar de um hotel no bairro da Pajuçara, parte baixa de Maceió, teria sido provocado por uma pane no ar-condicionado de um dos quartos. A informação foi repassada pela delegada Luci Mônica em entrevista à repórter Mônica Ermírio, da TV Pajuçara. Ela é responsável pelo inquérito policial e acompanhou o começo da perícia na manhã desta quinta-feira (16).

“É o que dá para supor com o que vimos até agora. Já teria ocorrido um problema neste local. Isso porque, às 23h, um hóspede pediu para sair deste dormitório, dizendo que o aparelho não estaria funcionando. Então ele foi transferido para outro quarto. O incêndio aconteceu às 4h30. A gente ainda não sabe se o ar-condicionado ficou ligado ou não. Somente os laudos vão confirmar”, explicou a delegada.

A única morte registrada foi a do policial militar do Distrito Federal, Adriano Damásio Lopes, de 44 anos, que veio a Maceió para passar uma semana de férias com a esposa Estefanie Fernandes, a filha dele de 10 anos e a sogra, Eliene. A família iria retornar hoje para terra natal, após encerrar o período de descanso com “chave de ouro” na noite de ontem, segundo contou a mãe da esposa da vítima.

O PM ajudou no socorro das vítimas, mas, como estava sem equipamento de proteção individual (EPI), desmaiou por ter inalado muita fumaça. Ele foi encontrado desmaiado pelos bombeiros, que acionaram o médico do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), e foi levado ao HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiu.

Coleta de depoimentos – Hoje, a Polícia Civil de Alagoas ouviu dois funcionários do hotel, Estefanie e alguns turistas que estavam hospedados no local. Ainda nesta semana devem ser ouvidos os representantes do estabelecimento. A polícia também solicitou os alvarás e os demais documentos necessários para atestar que o lugar estava funcionando dentro das condições ideais.

Ao Cidade Alerta, a delegada Luci Mônica alegou que, até o momento, não existem problemas ou irregularidades com a documentação do hotel.

IML libera corpo de PM – Em nota, o IML (Instituto Médico Legal) informou que o corpo de Adriano já foi liberado e pode ser levado de volta ao Distrito Federal, para que a família possa realizar o velório e o sepultamento do policial.

