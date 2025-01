Paulo Gazzaniga defendeu pênalti e torce pelo Girona contra o Sevilla

Paulo Gazzaniga salvo Girona no início da partida contra Sevilha, ao defender um pênalti contra Isaac Romero, no estádio Municipal de Montilivi, na data 20 do LaLiga.

Faltavam apenas dois minutos de jogo quando Oriol Romero derrubou Romero na área e o árbitro Juan Martínez Munuera marcou pênalti a favor do clube andaluz.

O próprio Romero assumiu a pena máxima. Gazzaniga esperou por ele no centro do gol e adivinhou sua intenção: ele se jogou para a esquerda e desviou o chute com um tapa. e um zagueiro se encarregou de desmarcar para afastar o perigo. A partida foi 0-0.

O goleiro argentino chegou ao Girona na temporada 2022/23 e na atual campanha foi titular em todos os jogos: teve apenas seis jogos sem sofrer gols e sofreu 25 gols.