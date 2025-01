Penedense vence o CSE e assume a liderança do Campeonato Alagoano

Em uma partida emocionante, o Sport Club Penedense conquistou uma vitória heroica por 2 a 1 sobre o CSE, na noite desta quinta-feira (16), no Estádio Juca Sampaio, em Palmeira dos Índios. O resultado levou o Alvirrubro à liderança do Campeonato Alagoano, com 6 pontos, e garantiu praticamente a classificação para a próxima fase, já que com a desistência do IGACI ele somará mais 3 pontos e ficará com 9.

O duelo foi marcado por fortes emoções, especialmente no segundo tempo, quando todos os gols foram marcados. Thiaguinho colocou o Penedense na frente logo no início da etapa complementar, mas o empate veio logo em seguida com Jackson, em cobrança de pênalti. Nos acréscimos, aos 51 minutos, Maycon Alagoano brilhou e garantiu a vitória com um gol em cobrança de falta.

Primeiro tempo truncado

A partida começou lenta, com ambas as equipes demonstrando cautela. Apesar de algumas tentativas isoladas, como a chegada de Jackson pelo CSE e um chute fraco de Daniel Silva pelo Penedense, o primeiro tempo terminou sem alterações no placar.

Segundo tempo de reviravoltas

No intervalo, o técnico Bebeto Moraes promoveu mudanças que surtiram efeito imediato. Logo no primeiro minuto, Thiaguinho aproveitou um cruzamento para abrir o placar. O CSE, no entanto, reagiu rapidamente. Aos 4 minutos, Jackson converteu um pênalti, deixando tudo igual.

Com o jogo mais aberto, os times alternaram momentos de perigo, mas foi nos acréscimos que o Penedense encontrou o gol decisivo. Maycon Alagoano, em cobrança de falta, contou com a falha do goleiro Flávio para sacramentar a vitória ribeirinha.

Classificação e próximos desafios

Com duas vitórias em campo e um W.O. assegurado pela desistência do Igaci, o Penedense soma 9 pontos e lidera o Estadual, ultrapassando o CSA, que possui uma partida a menos. Já o CSE permanece na sétima posição, com 3 pontos.

As equipes voltam a campo no domingo (19). O CSE enfrenta o CRB no Juca Sampaio, enquanto o Penedense visita o ASA no Estádio Coaracy da Mata Fonseca, em Arapiraca.

Ficha técnica:

CSE : Flávio; Geovânio (Carlinhos), Maílson, Kelvin, Felipe Vasconcelos; Emerson Bastos (Galeguinho), Douglas Bomba, Júnior Timbó (Bruno Nascimento); Luan, Jackson, Ibson Melo (Wallace Obina). Técnico: Fernando Tonet.

: Flávio; Geovânio (Carlinhos), Maílson, Kelvin, Felipe Vasconcelos; Emerson Bastos (Galeguinho), Douglas Bomba, Júnior Timbó (Bruno Nascimento); Luan, Jackson, Ibson Melo (Wallace Obina). Técnico: Fernando Tonet. Penedense: Alexandre; Luciano Tchow, Val Carioca, Rafão, Drey (Maikon); Amaral (Thiaguinho), Léo, Kayllan, Victor Paraíba (Maycon Alagoano); Afonso (Daniel Silva/Romarinho), Jardel. Técnico: Bebeto Moraes.

Gols: Thiaguinho (PEN, 1’/2T), Jackson (CSE, 4’/2T), Maycon Alagoano (PEN, 51’/2T).

Árbitro: José Jaini Oliveira Bispo (FAF).

Assistentes: Ruan Luiz de Barros Silva e Genilson Firmino da Silva (FAF).

Quarto árbitro: Carlos Alberto Matias Eloi Junior (FAF).

O time ribeirinho segue firme na competição e conquista a confiança de sua torcida em busca de voos ainda mais altos no campeonato.