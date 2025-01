Penedo celebra Bom Jesus dos Navegantes com fé e devoção

Milhares de devotos e romeiros não se intimidaram com a possibilidade de novo temporal sobre Penedo e foram às ruas neste domingo, 12, para louvar o Glorioso Bom Jesus dos Navegantes.

Em sua 141ª edição, a celebração religiosa aberta pela Diocese de Penedo no dia 03 de janeiro foi concluída com missas e procissão.

Fiéis reuniram-se em frente à capela da Santa Cruz para acompanhar o cortejo de fé que leva a imagem do protetor dos ribeirinhos até a balsa.

Em seguida, a procissão fluvial que enche o rio São Francisco com embarcações, tudo sob vigilância ativa da Marinha, Bombeiros e Polícia Militar.

Nem mesmo a ameaça de novo temporal afastou a comunidade católica, presente desde as primeiras missas na Arena da Fé, local da celebração campal que encerrou a maior celebração religiosa da região do Baixo São Francisco, evento que tem apoio da Prefeitura de Penedo e do Governo de Alagoas.

Fotos Bruno Vieira, Leandro Alves e Thiago Sampaio (Equipe Antônio Fon)