PGJ Lean Araújo participa da reinauguração do Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário

O procurador-geral de Justiça, Lean Araújo, prestigiou, nesta terça-feira (14), a reinauguração do Centro de Cultura e Memória do Poder Judiciário (CCM). O espaço, que foi completamente reformado, ganhou também novo acervo.

O prédio agora conta um salão nobre para a realização de eventos e exposições temporárias. O museu também ampliou a acessibilidade, dispondo de recursos como libras, braille e audiodescrição, além de uma assistente virtual que interage com os visitantes.

“Um memorial é construído com o objetivo de preservar a memória de pessoas ou eventos de grande simbologia, garantindo, assim, a perpetuação da história. Ele coleciona esses momentos para que os registros fiquem eternizados. Parabéns ao Poder Judiciário por enxergar a importância de se manter vivo o seu patrimônio humano, histórico e cultural”, afirmou o chefe do Ministério Público do Estado de Alagoas (MPAL).

Acervo

O acervo do CCM inclui uma linha do tempo do Judiciário alagoano, mostrando casos emblemáticos e fatos curiosos da Justiça em Alagoas e no Brasil. Os visitantes também encontrarão informações sobre a instalação da Corte e a construção do Palácio da Justiça, projetado por Luigi Lucarini e inaugurado em 1912. Entre os destaques, está uma maquete do prédio histórico do TJAL, acompanhada de projeções relacionadas ao arquiteto.

Fórum de Coruripe

Já nessa segunda-feira (13), Lean Araújo, ao lado do procurador de Justiça Isaac Sandes, prestigiou a reinauguração do Fórum de Coruripe, que foi reformado para oferecer condições mais aprimoradas de trabalho para servidores, magistrados, membros do Ministério Público, defensores e advogados, e claro, para também melhor atender a população.

O fórum, que leva o nome do desembargador José Agnaldo de Souza Araújo, ficou mais amplo e funcional, e foi todo projetado seguindo os padrões de acessibilidade. Entre as principais mudanças recebidas, está a construção de espaços para as duas varas da comarca.