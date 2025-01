PMDF divulga nota de pesar após morte de policial em incêndio de hotel: “gesto heroico”

A Polícia Militar do Distrito Federal emitiu uma nota de pesar após a morte do 2º Sargento Adriano Damásio Lopes, de 44 anos, em um incêndio de hotel no bairro da Pajuçara, parte baixa de Maceió. O caso aconteceu nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira (16).

No posicionamento oficial, a PMDF lamentou a “perda trágica” e enalteceu o gesto dele de tentar salvar os outros hóspedes. Adriano chegou a quebrar janelas para fazer com que o ar circulasse, mas, como inalou muita fumaça, desmaiou. Ele foi socorrido com vida e levado ao HGE (Hospital Geral do Estado), mas não resistiu.

Adriano veio pela segunda vez a Maceió para passar uma semana de férias com a esposa, Estefanie Fernandes, a filha e a sogra, Eliene.

Veja a seguir a nota da PMDF na íntegra:

A Polícia Militar do Distrito Federal manifesta, com profundo pesar, o falecimento do 2º Sargento Adriano Damásio Lopes, 44 anos, em decorrência da inalação de fumaça durante um incêndio em um hotel na Pajuçara, em Maceió, Alagoas. O 2º Sargento Adriano Lopes, em um ato de bravura e total abnegação, salvou vidas ao ajudar na evacuação de hóspedes e garantir a segurança de várias pessoas diante da emergência. Seu gesto heroico reflete o mais puro exemplo de coragem, dedicação e amor ao próximo, valores que sempre nortearam sua conduta como policial militar. Após ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros e receber atendimento pelo SAMU, o sgt Adriano Lopes foi encaminhado ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu à gravidade da exposição à fumaça. A Polícia Militar do Distrito Federal se solidariza com a família, amigos e companheiros de farda neste momento de imensa dor e perda irreparável. Reafirmamos nossa gratidão e respeito ao legado deixado pelo Sargento Adriano Damásio Lopes, que será sempre lembrado como um exemplo de altruísmo e comprometimento com a vida e a segurança de todos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM-AL) também emitiu nota oficial. Confira abaixo: