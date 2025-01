Pochettino quer que os Estados Unidos imitem a mentalidade da Argentina

O técnico argentino acredita que a Albiceleste tem uma mentalidade forte e compete como se fosse para a guerra quando entra em campo.

O treinador de EUA, Maurício Pochettinodestacou que seus jogadores devem ver o futebol como mais do que apenas um jogo quando competem, para terem sucesso no Copa do Mundo FIFA 2026 e deu como exemplo a abordagem mental da seleção argentina, na qual atuou durante sua carreira em campo como jogador.

“Quando vemos diferentes seleções nacionais, hoje falamos sobre Argentina porque ele é campeão mundial e tem jogadores muito bons”, disse Pochettino um ESPN. “Mas, para mim, a diferença mais importante é a mentalidade, a forma como competem em grupo e a fé que têm e quando vão para o campo vão para a guerra e defendem o seu escudo, a sua bandeira e é isso que nós precisar.”

Maurício Pochettino EFE

Desde que assumiu o cargo de treinador do EUAem 10 de setembro, Pochettino venceu três jogos e perdeu outro, contra o rival México, em amistoso. Embora ele tenha tido sucesso precoce com a equipe Pochettino continua a se esforçar para alcançar mais no caminho para Copa do Mundo.

“A mentalidade é muito boa, acho que temos uma mentalidade muito boa, uma cultura muito boa”, disse ele. “Às vezes chega um momento em que você tem altos e baixos, o mais importante é ser consistente, manter sua habilidade e sua mentalidade.”

EUA com enfrenta um caminho único para o torneio de 2026 como co-sede, pois possui ingresso automático, o que evita a qualificação para a Concacaf. A quantidade limitada de concorrência é uma faca de dois gumes, mas um aspecto positivo é que permite Pochettino experimente jogadores diferentes para Taça Ouroo Liga das Nações e os próximos amistosos.

“Para mim, o fator mais importante para um jogador é o seu desempenho no seu clube. É verdade que temos diferentes situações em que talvez eles não joguem muito”, disse ele. Pochettino. “Mas pensamos nisso antes de convocá-los, porque são importantes para o grupo. Aqui eles têm um bom desempenho, mesmo que não joguem muito.”

“Sempre analisamos as coisas de forma diferente, de maneiras diferentes para jogadores diferentes. Não usamos o mesmo padrão de regras para avaliar os jogadores da mesma forma”, acrescentou.

A seleção de EUA 2025 começará com um duelo contra Venezuela no Chase Stadium em Fort Lauderdale, Flórida, em 18 de janeiro, e depois contra Costa Rica quatro dias depois, no Inter&Co Stadium, em Orlando, com algumas caras novas no elenco, como Brian Gutiérrez e Patrick. Agyemang.