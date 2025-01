Polícia de Nova Orleans diz que departamento está pronto para segurança no nível do Sugar Bowl e Super Bowl

Apesar dos apelos para adiar ainda mais o Sugar Bowl, o jogo está marcado para começar em cinco horas… e o Departamento de Polícia de Nova Orleans diz estar confiante de que a cidade sediará com segurança o grande jogo após o ataque terrorista na Bourbon Street que matou pelo menos a partir de 14

Superintendente NOPD Anne Kirkpatrick apareceu no O programa de hoje onde lhe perguntaram se sua força policial estava pronta para o caso Notre Dame vs. Jogo dos playoffs da Geórgia… depois de alguns, incluindo o procurador-geral do estado, chamado aos árbitros para adiarem o jogo.