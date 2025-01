Polícia investiga se houve falhas na segurança de hotel na Pajuçara onde PM morreu em incêndio

As circunstâncias do incêndio que terminou com a morte do policial militar Adriano Damasio Lopes, do Distrito Federal, começaram a ser apuradas pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL). O incêndio aconteceu na madrugada desta quinta-feira (16), em um hotel onde o PM e a família estavam hospedados, no bairro da Pajuçara, em Maceió.

Ainda nesta manhã, a delegada Luci Mônica visitou as instalações do hotel para coletar informações e listar testemunhas.

“A gente lamenta muito que isso tudo tenha acontecido. Mas já começamos a investigar, estamos colhendo informações preliminares, assim como as testemunhas desse fato, nós já temos duas testemunhas. Eu pessoalmente quero falar com a esposa da vítima, para que a gente possa entender o que aconteceu. Se ela tiver em condições de ser ouvida vai ser agora, se não tiver, vai ser depois, noutra oportunidade”, adiantou a titular da Delegacia de Proteção ao Turista (DPTur).

Em caso de irregularidades no hotel, segundo a delegada, haverá “responsabilização civil e criminal também”. “A gente vai, obviamente, investigar e verificar o que de fato aconteceu”, diz a autoridade policial.

Equipes da Defesa Civil Municipal e do Instituto de Criminalística (IC) também estão no hotel para os procedimentos cabíveis.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o policial Adriano Damasio ajudou no socorro dos outros hóspedes até que desmaiou por inalar muita fumaça e foi socorrido ainda com vida ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu.

Adriano veio à Maceió para passar uma semana de férias com a esposa, Estefanie Fernandes, a filha e a sogra, Eliene.