Polícia tenta localizar proprietários de celulares furtados em casas de festas

Nesta terça-feira (14), a Polícia Civil (PC) informou que oito celulares furtados em uma casa de festas, na parte baixa de Maceió, no último dia 30, estão à disposição dos proprietários no no 6º Distrito Policial da Capital (DP), em Cruz das Almas.

Ao todo foram furtados 17 celulares, recuperados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem a um automóvel Hyundai/Creta, num trecho da rodovia BR-101, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe.

Um homem de 39 anos, que conduzia o veículo, foi preso em flagrante.

Os aparelhos foram levados para a 12ª Delegacia daquela cidade, sendo parte deles devolvidos aos proprietários. Oito foram enviados ao 6º DP.

O delegado Robervado Davino informa que quem teve o celular furtado na festa pode comparecer à distrital para reaver o aparelho.