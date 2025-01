Policial da Flórida assistindo pornografia com traseira de carro parado no ônibus escolar

Gabinete do Xerife do Condado de Lake

Um policial da Flórida está fora do trabalho após um incidente selvagem – sua própria câmera corporal o capturou batendo sua viatura contra o veículo de um civil… enquanto ele estava distraído com pornografia em seu telefone.

O vídeo mostra o delegado do xerife do condado de Lake Tristan Macomber batendo em outro veículo, seu airbag disparando com o impacto – momentos depois, ele está fora do carro, pegando o telefone do chão e jogando-o casualmente no banco, em seguida, verificando o outro motorista.