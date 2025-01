Por que é um sonho de família que Luis Romo chegue ao Chivas?

Romo vai integrar o time que acompanhavam em casa e ao qual tentou ingressar nas forças básicas há 17 anos

MÉXICO — Luis Romão ele disse adeus a Cruz Azul e da Cidade do México com a frase “é um sonho de família” chegar Chivas. O agora reforço de Guadalajara para ele Fechando 2025 Teve uma infância ligada ao time rubro-branco, chegou a ser torcedor do Rebaño e tentou ingressar no clube, tudo isso se deveu em grande parte ao irmão mais velho, Darío, que era goleiro e teve passagem pelo forças básicas da equipe de Guadalajara.

“Chegue em Chivas “Acho que poderia ser um sonho de família, um sonho que tivemos”, declarou. Luis Romão ao sair da Cidade do México em direção a Guadalajara para se tornar um novo jogador de futebol do Chivas.

na família Romão há um carinho especial por Chivas. Além do facto de a maioria apoiar a Guadalajaraassim como Luis fez na infância, foi o grupo que abriu as portas para Dário Romoo irmão mais velho, que fez parte das forças básicas dos rojiblancos de 2005 a 2008.

Luis Romo foi rejeitado em scouting pelo Chivas. Cortesia de Darío Romo

“Assistimos aos jogos do Chivas e de repente eu gostei dele Cruz Azulmas eles foram para Chivas e eu não era muito dedicado a isso. Aí é assim que as coisas acontecem, é a minha vez de fazer meu processo básico de força no Chivas. A verdade é que o Luis me acompanhou muito nesse sentido, como eu estava no Chivas, em algum momento ele também foi para o Chivas e o sonho dele era chegar lá”, lembrou. Dário Romo em entrevista com ESPN publicado em 25 de outubro de 2020.

Chivas cortou Luis Romo em testes

Tendo Darío como exemplo, Luis Romão Ele também tentou fazer parte das forças básicas vermelhas e brancas em sua infância. O goleiro da família, que estreou no Liga MX em 2012 com Querétarofez alguns testes no meio-campista, mas o irmão mais novo foi cortado nas últimas filtros.

“Aos 12 ou 13 anos, lembro-me de levá-lo por algumas semanas. Passou por alguns filtros, mas no final, nos últimos cortes, não continuou mais. Falei com um treinador, que era quem estava de olho nele, falei para ele ‘olha, como meu irmão joga e assim’ e ele disse ‘não, a verdade é que tem jogadores que são do Guadalajara que têm o mesmo nível ou superior, então não nos convenceu’”, declarou Darío sobre aquele passo fugaz de Luis Romão em Chivas.

Depois de ser cortado por Chivas, Luis Romão Ele voltou para sua terra natal, Sinaloa, para se preparar para o próximo desafio, que foi Cruz Azulequipe na qual permaneceu seis meses, até finalmente chegar ao Querétaro, onde finalmente estreou na Primeira Divisão em 2018.

Em 2008, Dário Romo Saiu do Chivas, no mesmo ano em que Luis Romão Foi cortado pelos tintos e brancos. Agora, 17 anos depois, o mais novo dos irmãos realiza um sonho de família ao chegar ao Guadalajara como reforço para o Clausura 2025.