Por que Luka Romero não cresceu no México?

Octavio ‘Picas’ Becerril, ex-jogador do Necaxa, conhece a história da família Romero e contou à ESPN detalhes sobre o novo jogador do La Maquina.

MÉXICO.- Semanas após o nascimento de seus gêmeos, Lucas sim Tobias, Diego Romero deixou o México para emigrar para Equador. Ele jogou por mais de um ano no Liga de Promoção com os Alacranes de Durango. O ano de 2004 estava acabando, a família crescia e suas aspirações como jogador de futebol eram maiores e aqui ele não via oportunidade de progredir.

Otávio ‘Picas’ Becerril, ex-jogador de Necaxá e então técnico escorpiões, saiba mais sobre a história da família Romero e as razões pelas quais, de alguma forma, Lucas Romeronova contratação Cruz Azul Até o Clausura 2025, ele não cresceu em solo asteca, mas longe do país onde nasceu há 20 anos.

“Quando eu dirigi roadrunnerum Raul Arias Enviei jogadores para Necaxá porque atendiam ao perfil que era necessário. Com o Escorpiões aconteceu o mesmo com Diego. Diego Era para eu observá-lo, para eu relatar sobre ele e para eu falar o que percebia dele. Liguei para o clube e falei: ‘As condições do Diego são essas; “poderíamos usá-lo”, ele diz ESPN ‘Picas’ Becerril.

Luka Romero deixou a Europa para tentar a sorte no futebol mexicano, no Cruz Azul. Imagens Getty

No entanto, as referências a Diego Romero eles não tinham eco Necaxájá que segundo ‘Picas’ Becerril, os rojiblancos contavam com jogadores da sua posição, independentemente de estar coberta a cota de estrangeiros.

“Diego não conseguiu alcançar Necaxá; Ela teve que viver outro processo e dentro desse processo ocorreu o nascimento de seus filhos (Lucas sim Tobias). Aí saí da direção técnica do Alacranes e não houve acompanhamento do Diego. Não havia um treinador que lhe desse apoio e motivação para que de repente ele pudesse aspirar a permanecer mais tempo no futebol mexicano”, acrescenta Becerril ‘Picas’.

“Em Necaxá Não havia lugar para Diego, principalmente por causa do limite de estrangeiros. Eu disse a ele: que íamos lutar para fazer um grande torneio e assim ele ganharia mérito e Raúl Arias ouviria num determinado momento: ‘aqui está um jogador importante, um jogador que deixou a sua marca no Méxicoque jogava em várias posições e soava muito bem naquela época’, mas não houve oportunidade e por isso Diego teve que emigrar e procurar outras opções.”

Becerril ‘espicas’ destaca que antes Diego Romero Quando saiu do México, conversou com ele e disse que era um jogador interessante “para que ainda tivesse uma oportunidade e se mostrasse no México, mas faltou aquela continuidade de vê-lo”.

“Ele costumava brincar com Diego e sua esposa sobre os gêmeos; Ele lhes disse: ‘e eles são dois escorpiões, imaginem o que vocês vão conseguir’. Diego era ou é um cara muito aberto ao diálogo, extrovertido e acima de tudo muito consciente de que naquela época tinha que continuar a carreira para sustentar a família, principalmente quando foram acrescentados mais dois membros, duas bênçãos que ele guarda em mente em sua vida. .”

Reconhecer Becerril ‘espicadas’ que por muitos anos ele perdeu a noção Diego Romero até Luís Perez, que na época procurava jogadores mexicanos no exterior para recrutá-los para as seleções nacionais menores, mencionou Lucas.

“Luka é um bom jogador. Eu o vi jogar na Espanha e também soube da qualidade dele pelos comentários do meu grande amigo, Luis Perez; Ele procurava, Luis observava; ele sabia quem ele era Lucas, quem era seu irmão. Luis me perguntou se eu conhecia Luka; Eu disse a ele que não conseguia localizá-lo e soube então que ele era filho de Diego Romero; Foi aí que vinte caíram sobre mim. Ele recomendou que eu o observasse porque era um jogador muito importante que poderia vir para a Seleção Mexicana. comecei a acompanhar Lucas e seu irmão, e me deu grande satisfação saber que Lucas Ele tem muita semelhança no jogo com o pai, aquele que vi em Alacranes de Durango.”

LUKA PRECISA DE UM HOMEM QUE ACREDITE NELE COMO ANSELMI

Sobre o fato de Luka Romero ter rejeitado México e escolhido para representar Argentinaconsidera que todo jovem com possibilidade de jogar por este país diz que sim, sobretudo “se for chamado pelos mais velhos e tiver a oportunidade de jogar com o maior ídolo do Argentina, Messi”.

Adicionar Becerril ‘espicadas’: “Posso dizer que o Luka é bem aconselhado pelo pai e que tem os pés bem assentes no chão e espero que demonstre isso aqui.”

Ele diz que Luka Romero vai fazer sucesso em Cruz Azuljá que o técnico Martin Anselmi Ele saberá como tirar o melhor proveito de si mesmo como jogador de futebol. “Ele precisa de um treinador que acredite nele, alguém que comece a promovê-lo. Não tenho dúvidas de que ele vai quebrar tudo no México. Eu parabenizo você pela escolha Cruz Azul e não para Chivas e me perdoe Chivasmas acho que neste momento o melhor projeto que ele pode ter na carreira para se estabilizar é o Cruz Azul e o Anselmi. “O México pode ser a sua plataforma para regressar à Europa.”