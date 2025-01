Por que Trump tem tanto a ver com a votação do presidente da Câmara

CNN

As eleições para presidente da Câmara na sexta-feira são menos sobre Mike Johnson e mais sobre Donald Trump.

A luta frenética de Johnson para manter seu emprego ainda era um momento de angústia rumo a um dia fatídico para os republicanos.

Mas o presidente eleito tem ainda mais em jogo – nada menos do que o seu impulso para um início rápido da sua segunda presidência e a promessa de realizar mudanças massivas. Se Trump não conseguir levar Johnson ao limite, semeará novas dúvidas sobre a sua capacidade de liderar eficazmente a tríade de poder do Partido Republicano na Câmara, no Senado e na Casa Branca.

A convocação do 119.º Congresso representa, portanto, o primeiro dia da nova era Trump de Washington, com os republicanos a tentarem produzir resultados tangíveis assim que ele regressar à Sala Oval, em 20 de Janeiro.

Os novos líderes do país planeiam revisões radicais da política de imigração e grandes cortes de impostos, recorrendo a manobras complexas necessárias para superar as obstruções democratas no Senado. Tais medidas exigirão unidade e destreza política pelas quais o Partido Republicano da Câmara dificilmente é conhecido.

Mas antes que possam fazer qualquer coisa, os republicanos da Câmara devem eleger um presidente, uma tarefa muitas vezes rotineira que é profundamente perigosa para Johnson devido à pequena maioria que significa que ele pode perder apenas um voto no seu partido rebelde se todos os legisladores comparecerem.

O republicano da Louisiana está fortemente inclinado à ideia de que o Partido Republicano pode estar prestes a desperdiçar uma oportunidade de ouro.

“Eu realmente acredito… que poderíamos ser o Congresso mais importante da era moderna, porque acredito que o presidente Trump será o presidente mais importante”, disse ele à Fox Business na quinta-feira. “Temos que consertar tudo e isso tem que começar no primeiro dia, para não termos tempo a perder.”

O deputado nova-iorquino Mike Lawler, provavelmente um dos membros republicanos mais vulneráveis ​​nas eleições intercalares de 2026, alertou sobre os riscos de uma votação prolongada. “Do meu ponto de vista, seria o cúmulo da estupidez entrar em uma prolongada batalha de oradores”, disse ele a Kaitlan Collins da CNN na semana passada.

Mesmo o apoio de Trump, que esmagou a maior parte da resistência republicana ao seu movimento MAGA, não pode garantir que Johnson triunfará à medida que o governo conservador unificado se consolidar. O presidente eleito tem um incentivo extra para garantir o cargo de porta-voz de Johnson depois de experimentar os limites do seu poder antes do Natal, quando as deserções republicanas na Câmara minaram as suas exigências de aumento do limite máximo da dívida.

Qualquer repetição da farsa de há dois anos, quando o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, venceu após 15 rondas de votação, seria um desastre para Trump e mostraria como as suas ambições poderiam cair num alçapão legislativo a qualquer momento. Também seria um mau presságio para o tortuoso processo de união do partido do governo em torno de um orçamento, para os compromissos difíceis necessários em qualquer projecto de lei de reforma fiscal e para as esperanças do presidente eleito de obter rapidamente um enorme impulso no financiamento para os seus prometidos planos de deportação em massa. e proteger a fronteira sul.

Num sinal da importância do voto do orador, Trump concordou em convocar potenciais resistentes, relataram Kristen Holmes e Alayna Treene da CNN.

Se os republicanos não conseguirem escolher um orador até segunda-feira, não conseguirão sequer iniciar o processo no Congresso para certificar a vitória eleitoral de Trump – um espectáculo que certamente enfurecerá e embaraçará o presidente eleito. A certificação surge no quarto aniversário da sua multidão que invadiu o Capitólio dos EUA, em 6 de janeiro de 2021, e tentou anular a legítima vitória eleitoral do presidente Joe Biden.

Os republicanos acreditam que Trump tem um mandato depois de varrer todos os sete estados indecisos e uma pluralidade de votos populares em novembro para destruir um establishment de Washington que muitos eleitores acreditam ter ignorado os seus problemas. Mas antes de poderem derrubar o governo e reduzir o seu orçamento, os republicanos têm de provar que podem governar com competência suficiente para concretizar a sua transformação.

Esta não é uma tarefa fácil, dadas as divisões na conferência do Partido Republicano e o facto de a maioria de um dificilmente ser uma maioria funcional. E o tempo é curto. Os novos presidentes têm tempo limitado para implementar o seu programa, com as eleições intercalares sempre iminentes. A frágil unidade do Partido Republicano e as duras lutas que estão por vir tornam a janela de Trump ainda menor.

Johnson, no entanto, pode não ter os votos, apesar de suas previsões otimistas na quinta-feira de que alcançaria a vitória em um único turno de votação.

Alguns membros culpam o republicano da Louisiana por aprovar projetos de lei, incluindo um pacote de ajuda multibilionário para a Ucrânia, no ano passado com ajuda democrata – embora as suas opções fossem severamente limitadas, considerando que os republicanos não controlavam o Senado ou a Casa Branca. Outros duvidam da sua perspicácia como orador e questionam-se, depois de uma confusão de fim de ano sobre um projeto de lei provisório de gastos que foi torpedeado por Trump e Elon Musk, se ele tem a habilidade para pilotar a agenda do presidente eleito.

Um legislador já se comprometeu a não votar em Johnson, que emergiu como um candidato de compromisso tardio quando ganhou o cargo de porta-voz em outubro de 2023, após uma difícil busca por um líder após a destituição de McCarthy.

O deputado do Kentucky, Thomas Massie, disse a Manu Raju da CNN no mês passado que nada poderia influenciá-lo, já que “não há nada que eu queira em troca do meu voto”. Outro crítico frequente de Johnson, o deputado Tim Burchett, disse na quinta-feira que pensaria e oraria sobre sua decisão durante a noite. O republicano do Tennessee permitiu que o endosso de Johnson a Trump fosse um fator. Ele também reconheceu que Johnson o havia contratado em seu apelo para um compromisso com o retorno às contas de gastos de uma única questão. “Isso é novo para mim”, disse Burchett a Lauren Fox da CNN por telefone.

Massie e Burchett são exemplos de legisladores que, quer devido às suas próprias posições sobre princípios ou a registos conservadores que ressoam nos seus distritos, podem estar imunes às ameaças primárias provocadas por Trump ou Musk.

Numa situação normal de governo – num partido com uma maioria viável – tais legisladores teriam provavelmente permissão para se oporem a Johnson. Mas a minúscula maioria na Câmara significa que tais soluções estão fora do alcance dos líderes partidários.

Johnson passou a quinta-feira alternando entre reuniões com legisladores e estúdios de meios de comunicação conservadores enquanto tentava reforçar sua posição. Ele conversou com um grupo de resistentes do Partido Republicano, incluindo os deputados Chip Roy, Ralph Norman, Andy Harris, Andy Ogles, Michael Cloud e Eli Crane.

Norman saiu da reunião dizendo: “Mike está ouvindo, ele é um bom ouvinte, ou não estaria lá na última hora”. O republicano da Carolina do Sul acrescentou que “as pessoas confiam em Mike Johnson” – um aceno às amargas tensões que ferviam entre McCarthy e alguns dos seus inimigos no partido, incluindo o seu principal antagonista, o antigo deputado da Florida Matt Gaetz.

Johnson disse aos repórteres após as reuniões que “as pessoas estão falando sobre mudanças nos processos”. Mas aí reside uma possível armadilha. Uma razão pela qual McCarthy era um orador tão fraco foi o facto de ter feito tantas concessões aos linhas-duras que restringiu o seu próprio poder e as suas perspectivas a longo prazo.

Ainda assim, vários factores jogam a favor de Johnson e podem ajudá-lo a avançar.

— As notícias sobre a vontade de Trump de persuadir os resistentes podem ser significativas. Seria um legislador corajoso que desafiasse um novo presidente poderoso que comandasse a base como Trump faz. A perspectiva de obstruir uma nova era de governação conservadora e de arriscar a exposição a um ataque violento dos meios de comunicação de direita também poderá mudar algumas ideias.

— A dinâmica política mudou dramaticamente. Quando os republicanos duelaram pela presidência em amargas disputas internas na última sessão do Congresso, os democratas controlavam o Senado e a Casa Branca, pelo que havia poucas perspectivas de que avançassem legislação significativa em qualquer caso. Agora há muito mais a perder.

— E a escassez de alternativas óbvias que possam unir a conferência republicana da Câmara pode significar que Johnson, que ascendeu ao poder vindo da obscuridade na bancada, poderá prevalecer por omissão.

Afinal, se não for Johnson, quem será?