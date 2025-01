Posse de Trump será transferida para dentro de casa

CNN

A posse do presidente eleito Donald Trump será transferida para um ambiente fechado, anunciou ele na sexta-feira, devido às temperaturas perigosamente frias projetadas na capital do país.

“Ordenei que o discurso de posse, além de orações e outros discursos, fosse proferido na Rotunda do Capitólio dos Estados Unidos, como foi usado por Ronald Reagan em 1985, também por causa do clima muito frio”, postou Trump no Truth Social.

“Abriremos a Capital One Arena na segunda-feira para visualização AO VIVO deste evento histórico e para sediar o Desfile Presidencial. Vou me juntar à multidão no Capital One, após minha posse”, acrescentou Trump.

A CNN informou na sexta-feira que havia planos em andamento para que Trump e o vice-presidente eleito JD Vance prestassem juramento na Rotunda e que a equipe de Trump estava em negociações para potencialmente realizar algumas das festividades na arena, onde Trump sediará um comício no domingo. .

“O Comitê Conjunto do Congresso para Cerimônias de Inauguração honrará o pedido do presidente eleito e de seu Comitê Presidencial de Inauguração para transferir as 60ª Cerimônias de Inauguração dentro do Capitólio dos EUA para a Rotunda”, disse o comitê em um comunicado.

O Serviço Secreto e outras agências, incluindo DC e a Polícia do Capitólio dos EUA, estão trabalhando para determinar como a mudança da inauguração e do desfile para dentro de casa mudará os planos de segurança para segunda-feira, disseram à CNN duas fontes policiais familiarizadas com o planejamento.

As agências agora têm apenas três dias para elaborar um novo plano de segurança que antes levava meses para ser planejado. As agências têm trabalhado desde o início de 2024 no planejamento da inauguração – designada pelo Departamento de Segurança Interna como um Evento Especial de Segurança Nacional, que desencadeia uma abordagem federal multifacetada.

Esperava-se que a posse de Trump contasse com a presença de centenas de milhares de convidados com ingressos e envolvesse cerca de 25 mil policiais e militares.

Na manhã de sexta-feira, mais de 30 milhas de cercas – mais do que já foram erguidas para tal evento – ainda estavam sendo montadas e tinham como objetivo filtrar multidões através de pontos de controle de segurança em antecipação à agora desmantelada inauguração ao ar livre de Trump e ao desfile pela Avenida Pensilvânia. do Capitólio à Casa Branca.

As autoridades estão preocupadas com o fato de as baixas temperaturas serem um risco à saúde dos participantes e convidados – uma preocupação que Trump expressou na sexta-feira.

“Não quero ver pessoas feridas ou feridas de forma alguma. São condições perigosas para as dezenas de milhares de agentes da lei, socorristas, polícias K9 e até cavalos, e centenas de milhares de apoiantes que estarão do lado de fora durante muitas horas no dia 20 (em qualquer caso, se decidir vir, vista-se calorosamente!)”, postou Trump.

O último presidente a tomar posse em ambientes fechados foi Reagan em 1985, quando as temperaturas diurnas caíram para 7 graus com uma sensação térmica de -25. Reagan prestou juramento dentro da rotunda do Capitólio. Seu desfile inaugural foi cancelado.

Acredita-se que o presidente William Henry Harrison tenha pegado um resfriado durante sua cerimônia de posse em 1841, durante a qual fez um discurso de duas horas e não usou casaco ou chapéu, de acordo com o Miller Center da Universidade da Virgínia. Mais tarde, ele contraiu pneumonia e morreu um mês após sua posse.

Este ano, a temperatura no dia da posse ao meio-dia – quando o presidente eleito toma posse – deverá estar na casa dos 20 graus, o que é cerca de 20 graus abaixo do normal – provavelmente a mais fria desde a segunda posse de Reagan.

Ventos de 10 a 20 mph com rajadas de até 30 mph são prováveis ​​na segunda-feira. Esses ventos farão com que as condições pareçam frias. A sensação térmica provavelmente oscilará em torno de 10 graus durante o dia e poderá cair para um dígito após o pôr do sol.

Uma mistura de chuva e neve é ​​possível no domingo antes do evento principal, mas a segunda-feira até agora parece fria e ventosa, mas seca.

Betsy Klein, Mary Gilbert e Taylor Ward da CNN contribuíram para este relatório.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.