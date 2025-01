Pré-matrícula de novos alunos da rede pública municipal começa nesta segunda (13)

Começou nesta segunda-feira (13), e prossegue até domingo (19), a pré-matrícula para novos alunos da rede pública municipal de ensino de Maceió. A inscrição deve ser realizada exclusivamente online, por meio deste link ou no site da Prefeitura de Maceió.

A Prefeitura de Maceió, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), está ofertando 10 mil novas vagas.

A pré-matrícula deve ser feita pelos pais ou responsáveis legais dos estudantes. Para efetivar a inscrição, os interessados devem preencher um formulário com as seguintes informações:

1. Nome completo do estudante;

2. Data de nascimento;

3. Sexo;

4. Endereço completo, incluindo CEP e o código da conta de energia elétrica;

5. Telefone para contato;

6. Nome da mãe e do pai;

7. Nome do responsável legal;

8. CPF do responsável legal;

9. Declaração se o estudante possui deficiência;

10. Rede escolar de origem;

11. Ano/etapa/período pretendido;

12. Turno(s) desejado(s) para a matrícula;

13. Até três opções de escolas de preferência.

Após a etapa de pré-matrícula, as matrículas deverão ser confirmadas presencialmente na unidade de ensino em que o aluno for alocado. Esse procedimento será realizado entre os dias 28 e 31 de janeiro. Caso o candidato não compareça à escola dentro do período indicado para confirmação, a vaga será automaticamente perdida.

Para as escolas em que a demanda por vagas em determinados anos ou etapas for maior que a oferta, a Semed publicará uma lista de suplência. A divulgação está prevista para o período de 3 a 7 de fevereiro.