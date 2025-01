Pré-matrícula online oferta 10 mil vagas para novos alunos da rede pública de Maceió

Começa na próxima segunda-feira (13), a pré-matrícula online para novos estudantes nas unidades escolares que integram a rede pública municipal de ensino. A Prefeitura de Maceió, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), ofertará quase 10 mil novas vagas.

A inscrição deve ser feita no portal www.maceio.al.gov.br ou no link: http://sislameal.caedufjf.net/sislameal/prematricula.faces?q=R0B%2BRYqTw98%3D, até o dia 19 de janeiro. Na pré-matrícula, os pais ou responsáveis podem selecionar até três opções de escolas.

A distribuição de vagas será feita observando a disponibilidade física de cada unidade de ensino e o tipo de atendimento prestado, prevalecendo a ordem de prioridade de alunos com deficiência; ter irmãos na escola selecionada em uma das três opções; e idade para a etapa/ano, tendo o estudante mais novo prioridade sobre o mais velho.

A pré-matrícula online consiste no preenchimento de formulário eletrônico, no qual os estudantes (caso sejam maiores de idade ou emancipados), pais ou responsáveis devem informar alguns dados e selecionar até três opções de unidades escolares, preferencialmente próximas de suas residências.

A Prefeitura de Maceió possui uma rede de ensino com 157 unidades escolares, sendo 60 creches, que são os Centros Municipais de Educação Infantil e 91 escolas de Ensino Fundamental, com um atendimento a 58 mil estudantes.

Das 157 unidades de ensino, somente o Centro Municipal de Educação Infantil – Rede Parceira (CMEI-RP) Cláudia Maria da Silva Brasil, localizado no Conjunto Graciliano Ramos, no bairro Cidade Universitária, não abrirá vagas, uma vez que o CMEI (Gigantinho) foi aberto à comunidade no mês de dezembro de 2024.

Os interessados também podem procurar de forma presencial as unidades de ensino, que vão auxiliar a comunidade no processo de pré-matrícula online.

Para fazer a pré-matrícula online é preciso informar na inscrição:

Nome completo da criança/estudante;

Data de nascimento;

Sexo;

Endereço completo, inclusive o CEP e código de acordo com a conta de energia;

Telefone para contato;

Endereço de e-mail (se possuir);

Nome da filiação 1 e 2;

Nome do responsável legal;

CPF do responsável legal;

Declarar se é pessoa com deficiência;

Rede Escolar de origem;

Ano/etapa/período pretendido;

Escolher os turnos em que deseja ser matriculado;

Selecionar até três opções de escola.

Matrículas e lista de suplência – Passado o período de pré-matrícula, as matrículas serão realizadas presencialmente, na unidade onde o aluno foi alocado, de 28 a 31 de janeiro.

Caso o candidato não compareça à unidade de ensino escolhida no período da confirmação da matrícula, perderá automaticamente a vaga.

A Semed divulgará, de 3 a 7 de fevereiro, a lista de suplência para as escolas nas quais as demandas por vagas para determinados anos ou etapas forem maiores que a oferta.

A técnica do setor de Informação e Estatística Educacional da Semed, Maria Elias, alerta aos pais e responsáveis atenção aos prazos para a realização da pré-matrícula e para a confirmação da matrícula.

Maria Elias explica o funcionamento da lista de suplência. “O estudante que não for alocado em nenhuma das opções inseridas no formulário entrará na lista de vagas remanescentes, ou seja, conforme for surgindo vaga nas escolas, vamos chamando quem tiver nessa relação, obedecendo a ordem da lista, de acordo com o ano, a etapa, e o período”, informa.