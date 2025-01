Prefeitura de Penedo agiliza correção de novo dano na Rodovia Mário Freire Leahy

O temporal que caiu sobre Penedo no último sábado, 11, gerou um novo problema na rodovia Mário Freire Leahy. A chuva muito acima do normal gerou uma lâmina d’água com cerca de meio metro, ultrapassando o meio-fio.

Devido ao volume de água desproporcional, a encosta perdeu terra em grande quantidade, inclusive sob o asfalto, gerando o desmoronamento de parte da pista.

“Nós tivemos o rompimento ao lado do trecho que já tinha sido recuperado recentemente”, destaca a Secretária Municipal de Infraestrutura Amanda Lima sobre um reparo feito com reposição de pedra rachão e concreto.

“Infelizmente, devido às fortes chuvas, houve o rompimento numa parte ao lado do serviço feito, criando, a princípio, uma nova cratera. Nós identificamos a causa dessa infiltração e rapidamente iniciamos os reparos”, acrescenta a engenharia civil que administra a Seinfra Penedo.

O trabalho imediato foi retomado nesta segunda-feira, 13, com atuação de empresa contratada pela Prefeitura de Penedo.

“Para dar vazão às chuvas, nós vamos aumentar a área de captação ao lado da pista, com mais de 10 metros rente ao meio-fio que também vai ser ampliado na altura, evitando futuro acúmulo de água no local porque ela vai ter um fluxo natural”, completa Amanda Lima.