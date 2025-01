Prefeitura de Penedo recupera danos causados por fortes chuvas na Rodovia Mário Freire Leahy

As chuvas intensas que caíram sobre Penedo no final da tarde desta sexta-feira, 09, danificaram trecho da Rodovia Mário Freire Leahy que está sendo recuperado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra).

A pancada de chuva intensa que também ocorreu em várias cidades alagoanas retirou parte da terra ao lado do acostamento e abaixo da pista, justamente no ponto recentemente construído para escoar as águas pluviais.

“Devido a grande precipitação pluviométrica de ontem, houve uma infiltração que terminou levando parte da areia de envelopamento do tubo da drenagem. Felizmente a estrutura se mantém estável, mas agimos rapidamente e estamos realizando a reposição de material e concretando, inclusive para evitar problemas futuros”, informa a engenheira civil Amanda Lima, gestora da Seinfra Penedo.

O local está interditado pela SMTT para viabilizar condições do reparo que está sendo feito por empresa contratada pela Prefeitura de Penedo para a construção da ponte da comunidade Ponta Mofina, mais um investimento em infraestrutura e mobilidade da administração Ronaldo Lopes.