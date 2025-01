Previsão de chuvas intensas em Penedo exige atenção redobrada

A Superintendência de Prevenção em Desastres Naturais (SPDEN), ligada à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos de Alagoas (SEMARH/AL), divulgou um alerta meteorológico para o estado de Alagoas, com ênfase nas condições previstas para os próximos dias.

Modelos numéricos indicam a continuidade de pancadas de chuva acompanhadas por rajadas de vento e incidência de raios em todas as regiões do estado, incluindo Penedo, cidade localizada no Baixo São Francisco.

O fenômeno, que deve se estender até a noite de quarta-feira (15/01/2025), é resultado da atuação do Vórtice Ciclônico de Altos Níveis (VCAN) associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS).

Impactos em Penedo

As condições sinóticas apontam para possíveis transtornos em áreas urbanas e rurais de Penedo. A incidência de rajadas de vento, raios e chuvas intensas aumenta o risco de queda de árvores, placas e destelhamentos durante tempestades.

Apesar do alerta, a SEMARH/AL informou que, até o momento, não há risco de elevação dos rios e lagoas, incluindo o rio São Francisco, que margeia Penedo. No entanto, é fundamental que a população permaneça atenta às atualizações e siga as orientações das autoridades competentes.

Recomendações para a população

A Defesa Civil de Penedo, em conjunto com as secretarias municipais, está em estado de prontidão para atender possíveis emergências. A recomendação é evitar áreas alagadiças, desligar aparelhos elétricos em caso de raios e evitar contato com cabos de energia soltos.

Além disso, a população pode acionar a Defesa Civil pelo Whatsapp: (82) 9922-4254

Acompanhe novas informações através dos canais oficiais da Prefeitura de Penedo e da SEMARH/AL para garantir a segurança de todos.