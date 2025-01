Previsões do UFC Vegas 101 – Luta de MMA

Mackenzie Dern e Amanda Ribas iniciam o novo ano com uma rivalidade antiga.

Já se passaram mais de cinco anos desde que Dern e Ribas lutaram pela primeira vez em Tampa. Naquela época, Dern era a perspectiva muito elogiada, conhecida por seu sucesso nas competições de jiu-jitsu brasileiro, enquanto Ribas era o azarão bem visto, mas menos conhecido. Ribas foi a melhor mulher naquele dia, ganhando uma decisão unânime convincente sobre Dern, e agora eles se recuperam na luta principal do UFC Vegas 101, no sábado.

Ambos os lutadores têm sido pilares no ranking do peso palha – Dern está atualmente em 8º lugar com 115 libras, enquanto Ribas está em 10º – têm lutado com consistência, embora por razões diferentes.

As prodigiosas habilidades de luta agarrada de Dern foram muito úteis para ela em sua maior parte, embora ela tenha desenvolvido uma reputação de “nunca vencer o grande torneio”, como dizem. Ela ganha mais do que perde, mas vacilou contra os principais candidatos, incluindo Amanda Lemos, Jessica Andrade e Yan Xiaonan, todos lutadores que competiram pelo ouro no UFC. Dern ainda não mostrou que merece uma oportunidade semelhante.

Quanto a Ribas, ela pode ser vítima de sua própria versatilidade, já que tem saltado frequentemente entre as divisões peso palha e peso mosca (Ribas também é nosso lutador número 12 na categoria até 125 libras). Essa atitude de jogo permitiu que Ribas se mantivesse ocupada e marcasse alguns confrontos marcantes, mas os resultados nem sempre foram lá, já que ela alternou vitórias e derrotas nas últimas oito lutas.

Quem se apresenta no sábado para se manter na disputa pelo título?

Em outra ação notável no card principal, os veteranos dos meio-médios Santiago Ponzinibbio e Carlston Harris se enfrentam na penúltima luta da noite, Chris Curtis enfrenta Roman Kopylov em uma luta amigável para os fãs no peso médio, e Christian Rodriguez tenta estragar a estreia do blue-chip prospecto peso pena Austin Bashi.

O que: UFC Vegas 101

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 11 de janeiro. O card preliminar de seis lutas começa às 16h ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 19h ET também na ESPN+.

Mackenzie Dern x Amanda Ribas

Mais um ano significa outra chance para aqueles de nós que simplesmente não conseguem abandonar a experiência de Mackenzie Dern de falar sobre por que ainda acreditamos que ela pode ser uma candidata ao campeonato.

Mas não esse cara. Me engane sete vezes, que vergonha; me engane sete ou mais vezes, que vergonha.

Eu realmente gosto das chances de Dern vingar a derrota de Amanda Ribas, mas muito desse otimismo é baseado na ideia de que ela ainda está melhorando e embora tenhamos visto algumas evidências de que isso é verdade, ainda há muitos momentos durante suas lutas onde ficamos coçando a cabeça com suas táticas. Esta é sua 20ª luta de MMA. Em que ponto simplesmente aceitamos que ela é quem ela é?

Sabemos o que é Ribas. Ela é uma atacante emocionante com um jogo de chão forte, literalmente disposta a lutar contra qualquer um de 125 e 115 libras. A enérgica brasileira está dizendo todas as coisas certas sobre focar no peso palha depois de pingue-pongue entre divisões nos últimos anos e estou inclinado a acreditar nela. Um Ribas focado é um Ribas perigoso.

Ter 25 minutos para trabalhar favorece Ribas, pois embora Dern certamente possa vencer um ou dois rounds com seu grappling, sustentar que durante a luta principal será difícil. E cada tiro fracassado resultará em Ribas atacando seu rosto com socos. Não será suficiente para finalizar o durável Dern, mas colocará Ribas na frente por 2 a 0 na série.

Escolha: Limite

Santiago Ponzinibbio x Carlston Harris

Existe algo como uma luta de meio-médio? Porque pode ser isso.

Parabéns à equipe reserva para o matchmaking adequado à idade aqui e com o confronto Cesar Almeida-Abdul Razak Alhassan, todos com lutadores com 35 anos ou mais. Não é nenhum GFL (*ba-dump-tsh*), mas é sempre bom ver veteranos respeitados ainda conseguindo uma plataforma para atuar sem apenas serem alimentados por novatos.

Nesse caso, temos mais de 60 lutas combinadas entre Santiago Ponzinibbio e Carlston Harris, com os dois precisando da vitória para prolongar a carreira. Ponzinibbio perdeu duas consecutivas e quatro das últimas cinco, enquanto Harris vem de uma derrota brutal por nocaute para Khaos Williams.

Este deve ser um duelo marcante com Ponzinibbio liderando a dança. Tem sido uma luta para Ponzinibbio aumentar sua contagem de nocautes nos últimos anos, com apenas um KO/TKO desde o final de 2018. Ao longo do caminho, ele mostrou que ainda é um atacante habilidoso, ele simplesmente não consegue aproveitar esse equipamento extra ele já teve.

Isso ainda é mais do que pode ser dito sobre Harris, que parecia lento em suas partidas mais recentes. Harris nunca foi um velocista, mas parece que o tempo o alcançou, pois ele perdeu qualquer aparência de explosão. Ele vai passar grande parte desta penúltima luta perseguindo Ponzinibbio e caindo no esquecimento.

Ponzinibbio por decisão.

Escolha: Ponzinibbio

César Almeida vs. Abdul Razak Alhassan

Na pior das hipóteses com Cesar Almeida e Abdul Razak Alhassan, temos dois brutamontes dançando por 15 minutos com medo de puxar o gatilho. Sejamos positivos, no entanto.

A melhor aposta de Alhassan aqui é fazer um bull rush contra Almeida e não deixá-lo transformar isso em uma luta de kickboxing K-1. Perto dos 40, Alhassan pode não ter a velocidade de explosão de antes, mas ainda deve ter bastante para diminuir a distância. Se ele conseguirá evitar um forte contra-ataque de Almeida é outra questão.

Acho que Alhassan encontra o momento certo para atacar, acertando Almeida com um soco forte e derrubando-o no tatame. Caso Almeida ainda tenha alguma luta, Alhassan seguirá com o ground and Pound e encerrará a luta mais cedo.

Escolha: Obrigado

Chris Curtis x Roman Kopylov

Quando Jed Meshew e eu estávamos gravando No Bets Barred esta semana, fiquei surpreso ao saber que Chris Curtis era um azarão de mais de 2 para 1 na maioria dos sites de apostas. A linha mudou desde então, mas Roman Kopylov ainda é consideravelmente favorecido, o que é um absurdo para mim. O que “The Action Man” fez para merecer esse desrespeito?

Curtis pode não ser um campeão mundial, mas tem apresentado um bom desempenho consistente contra concorrentes de nível superior. Ele é especialista em neutralizar atacantes e lutadores perigosos, então Kopylov não tem um caminho claro para a vitória. Bem, fora o fato de Kopylov socar muito forte, o que é uma base sólida para o MMA.

Imagino que seja por isso que há tanta confiança em Kopylov. Quando ele está no ar, ele parece um candidato legítimo, e é possível que ele pegue Curtis com alguns bons golpes. O fato é que Curtis é quase impossível de anular e Kopylov não havia vencido por decisão até sua luta mais recente. Se este for para as cartas, todos os sinais apontam para uma vitória de Curtis por pontos.

Foi assim que consegui, com Curtis superando Kopylov por 15 minutos pela perturbação que não será considerada uma perturbação aos meus olhos.

Escolha: Curtis

Christian Rodriguez x Austin Bashi

Caso você não tenha notado, Christian Rodriguez tem um talento especial para tirar zeros.

Aqui estão as últimas três vitórias de Rodriguez e seus recordes quando lutaram contra Rodriguez:

Portanto, apostadores de Austin Bashi, tomem cuidado.

Bashi impressionou em sua largada de 13-0, usando seu corpo musculoso para derrotar os oponentes e intimidá-los no tatame. Ele tem todas as características de um futuro candidato ao peso pena, embora se possa dizer o mesmo sobre os desafios anteriores de Rodriguez e veja como foram essas lutas.

Um problema com Rodriguez é que suas vitórias e derrotas não contam toda a história. Sim, ele venceu Rosas e Saaiman, mas também perdeu peso nas duas lutas. Sim, ele teve sucesso na estreia no peso pena contra Dulgarian, mas foi finalizado no round pelo veterano Julian Erosa. Rodriguez tem estrutura de peso galo, mas não tem disciplina para descer adequadamente para essa divisão.

Tudo isso para dizer que gosto das chances de Bashi evitar as armadilhas dos outros lutadores que colocaram em jogo sua invencibilidade contra Rodriguez. Sua agressividade deixará Rodriguez em desvantagem desde o primeiro momento e não espero que Bashi perca gás como Rosas fez.

Bashi vence uma decisão difícil.

Escolha: Dívida

Punahele Soriano vs. Médico Uros

Uros Medic é um homem selvagem e outro teste difícil para Punahele Soriano em sua nova vida com 170 libras.

Aos 185 anos, Soriano ganhou fama de rebatedor, mas teve que partir para o wrestling na estreia nos meio-médios para conquistar a vitória sobre Miguel Baeza. Isso é um bom sinal para o crescimento de Soriano e uma estratégia que ele pode querer empregar contra o sempre agressivo Medic.

Para ser gentil, o Medic odeia juízes. Não tem utilidade para eles. Não viu um scorecard em sua carreira profissional e provavelmente não planeja fazê-lo no sábado. Ele vai sair balançando e a dúvida é se Soriano vai enfrentá-lo no meio ou decidir misturar as artes marciais e tornar a batalha mais tática.

Dado que este é o abridor de cartas principal, acho que Soriano está em busca de um bônus de desempenho e veremos ele trocar de mãos com o Medic. Nesse cenário, gosto que o Medic termine forte, mesmo que Soriano tire o primeiro sangue cedo.

Dê-me o Medic por nocaute.

Escolha: Médico

Preliminares:

José Johnson derrotou. Felipe Buñez

Marco Túlio derrotou. Ihor Potieria

Thiago Moisés derrotou. Trey Ogden

Jacobe Smith derrotou. Preston Parsons

Nicolle Caliari derrotou. Ernesta Kareckaite

Magomed Gadzhiyasulov x Bruno Lopes

Fátima Kline vs. Victoria Dudakova

Nurullo Aliev vs. Joe Solecki