Príncipe Harry e Meghan Markle ajudam: abram suas casas para evacuados em meio a incêndios na Califórnia

Príncipe Harry e Meghan Markle foram vistos dando uma mão para vítimas do incêndio florestal em Los Angeles na sexta-feira. O O duque e a duquesa de Sussex visitaram o Centro de Convenções de Pasadenadistribuindo alimentos e suprimentos às pessoas afetadas pelos incêndios devastadores. O casal, que reside cerca de 145 quilômetros ao norte de Montecito, mostraram seu compromisso em apoiar sua comunidade durante este período desafiador.

A dupla real reservou um tempo para se encontrar com Prefeito de Pasadena, Victor Gordoexpressando sua gratidão aos socorristas, incluindo bombeiros e policiais. O prefeito Gordo compartilhou seus pensamentos sobre a visita, dizendo: “São ótimas pessoas, grandes personalidades e um grande coração para eles virem aqui e se encontrarem com os socorristas, se encontrarem com as pessoas que foram afetadas.” Ele também notou a presença de Harry e Meghan “realmente animou o ânimo dos socorristas.”

Além de se encontrar com autoridades e vítimas, Harry e Meghan juntaram-se ao chef José Andrésfundador da World Central Kitchen, em postos de alimentação para agradecer às equipes de socorro por seus esforços. Segundo Gordo, o casal não estava lá para publicidade, mas queria genuinamente ajudar. “Eles querem ser tão úteis quanto podem ser“, disse ele.

Os dois até visitaram famílias em áreas queimadas de Pasadena e Altadena, passar tempo com as pessoas diretamente afetadas pelos incêndios. Gordo destacou seu cuidado genuíno, descrevendo-os como “pessoas muito atenciosas e preocupadas com seus amigos e vizinhos”.

A visita do casal também incluiu uma parada no Rose Bowlonde sua aparição foi calorosamente recebida. Meghan e Harry mantiveram-se discretos por vestindo máscaras e bonés de beisebol-Meghan usando um boné azul do LA Dodgers e Harry optando por um chapéu preto “Cali” da marca James Perse, de Los Angeles. No início do dia, eles fizeram uma visita anônima ao World Central Kitchen, onde serviram comida ao lado de trabalhadores humanitários.

Seus esforços surgem em meio a relatos de que Harry e Meghan abriram sua mansão em Montecito para amigos e entes queridos forçados a evacuar devido aos incêndios florestais. Num comunicado sobre a crise, o casal manifestou profunda preocupação com a destruição causada pelos incêndios, que deslocaram milhares de pessoas e devastaram comunidades. Eles também destacaram organizações de caridade ajudando nos esforços de socorro, exortando aqueles que podem ajudar a contribuir.

O prefeito Gordo resumiu a visita, destacando a dedicação do casal: “Fomos visitar algumas famílias na área impactada… então eles quiseram visitar os socorristas e agradecer-lhes pessoalmente por seus esforços.”