Público lota Arena Sinimbu na segunda noite da Festa de Bom Jesus em Penedo

A maior festa popular do Baixo São Francisco levou milhares de pessoas até a Arena Sinimbu, onde a Prefeitura de Penedo proporciona diversão gratuita para moradores e visitantes.

O local onde acontecem os shows musicais registrou mais data com lotação, como se viu na noite desta sexta-feira, 11. Nem mesmo o temporal que caiu no final da tarde afastou o público.

A programação festiva da Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Penedo foi aberta com show de Dudu Moral. Em seguida, Natanzinho Lima e Mari Fernandez agitaram a plateia brindada com talento das penedenses Bia Martins e Rikelly Souza no encerramento dos shows.

O palco da Arena Sinimbu recebe logo mais à noite a banda Seu Desejo, a partir das 22 horas. Depois Alcemir Freitas se apresenta, ao lado de Sabrina Lobo e Marcello Topadinho, artistas penedenses incluídos no evento.

A programação festiva será concluída neste sábado, 11, com o grupo Sorriso Maroto e depois o cantor Val Valverde.

Fotos Leandro Alves e Thiago Sampaio (Equipe Antônio Fon)