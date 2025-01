Quais são as mudanças iminentes de login do VA para 2025? Acompanhe seus benefícios

TO Departamento de Assuntos de Veteranos (VA) está fazendo grandes mudanças em seu processo de login online, com o objetivo de simplificar o acesso e ao mesmo tempo aumentar a segurança. Até 2025, veteranos, beneficiários e cuidadores precisará usar Login.gov ou ID.me para entrar em serviços como VA.gov, o aplicativo móvel VA: Health and Benefits e outras plataformas.

Esta transição significa métodos de login mais antigos, como nomes de usuário e senhas do My HealtheVet, não funcionará mais após 31 de janeiro de 2025e as credenciais de logon do DS serão descontinuadas até 30 de setembro de 2025.

A VA enfatiza que estas mudanças resultam de feedback. “Os veteranos nos disseram muitas vezes ao longo dos anos que querem menos opções de conta”, explica o VA. Ao consolidar os métodos de login, o departamento visa agilizar a experiência do usuário, facilitando o acesso a benefícios e serviços com um login único e seguro.

A segurança está no centro desta transição. Com o aumento do roubo de identidade e da fraude, proteger as informações confidenciais dos veteranos nunca foi tão crítico. Em 2023, o A Federal Trade Commission (FTC) relatou mais de um milhão de casos de roubo de identidadecom veteranos e militares aposentados perdendo cerca de US$ 350 milhões devido a fraudes. Para combater isso, Login.gov e ID.meexigem verificação de identidade e autenticação multifator (MFA)-ferramentas essenciais para proteger dados pessoais e prevenir fraudes médicas.

Proteja seus benefícios: as novas regras de login do VA começam em 2025

Configurar uma conta é simples e leva cerca de 10 minutos. Os veteranos podem visitar www.va.gov/sign-in-changes para criar seu Contas Login.gov ou ID.me. Aqueles que já usam uma dessas plataformas estão todos prontos, enquanto outros que contam com My HealtheVet ou DS Logon são incentivados a fazer a transição agora. Começar cedo lhe dá tempo para se familiarizar com o novo sistema antes dos prazos.

Para qualquer pessoa que precise de assistência, as instalações da VA estão prontas para ajudar. Basta trazer um documento de identidade com foto emitido pelo governo e todos os documentos necessários, e a equipe irá orientá-lo durante o processo. Para tornar as coisas ainda mais fáceis, o VA oferece guias passo a passo, tutoriais em vídeo e fichas técnicas para download para garantir uma transição tranquila.

Embora essas mudanças afetem os serviços baseados em contas, muitos Os recursos VA permanecem acessíveis sem logincomo baixar formulários, encontrar locais de VA ou explorar informações sobre benefícios. No entanto, ter uma conta verificada garante acesso ininterrupto para gerenciar seus cuidados de saúde e benefícios on-line.

Agindo agora, os veteranos podem garantir que estarão prontos para 2025 e além. Como observa o VA, “Estamos migrando para uma experiência de login mais simples e moderna” para facilitar a vida daqueles que serviram.