Quando James enfrentará América, Chivas e Cruz Azul?

Aqui estão as datas dos jogos mais relevantes que o jogador colombiano fará em sua primeira temporada na Liga MX.

Leão anunciou James Rodríguez como seu novo reforço para o Clausura 2025 e damos uma olhada no calendário para ver quando ele enfrentará o América, Chivas, Cruz Azul sim Pumasos grandes times do futebol mexicano.

James Rodríguezque apareceu no futebol europeu com o Real Madrid, Bayern de Munique sim Mônaco entre outras equipes, chegaram ao México na segunda-feira, 13 de janeiro, para se juntar ao ‘Fiera’, clube que caiu durante sua apresentação no torneio durante sua visita a Monterrey.

O colombiano, de 33 anos, ficará sob as ordens do estrategista Eduardo Berizzo e embora lhe pareça difícil estar presente no próximo compromisso de León, que será em Guadalajara em frente de Atlasé muito provável que sua estreia aconteça em Camp Nou de Leãoquando recebem o FC Juárez, no sábado, 25 de janeiro.

James Rodríguez se tornou o novo reforço do León para o Clausura 2025. @clubeonfc

Para terça-feira, 28 de janeiro, em reunião no meio da semana, León receberá o Chivasreferente à terceira jornada do torneio, jogo que será disputado às 21h00.

Quando James Rodríguez visitará a Cidade do México?

Se a ideia for mantida O América joga seus jogos em casa no Estádio Ciudad de los Deportesserá na quarta-feira, 19 de fevereiro, quando os torcedores da capital poderão observar de perto o “10” colombiano.

Por outro lado, caso James não participe contra o América ou o time da Coapa não jogue na Cidade do México, os moradores da capital terão mais uma oportunidade de ver no gramado do CDMX Rodríguezmas terá que esperar até abril e penúltimo dia do torneio, quando León visita o Cruz Azul.

Marque no calendário o dia 16 de fevereiro

Atlético de São Luís irá hospedar Leão Para o oitavo dia do torneio e partida que o colombiano realizará contra o Potosinos, você poderá curtir exclusivamente nas telas do ESPN.

Nos dois últimos confrontos entre os dois times, os gatos venceram por mínimo, enquanto quando Atlético de São Luís servido em casa, os pontos ficaram em casa.