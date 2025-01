Quanto o cassino paga se a América vencer o tetracampeonato?

O técnico André Jardine e seus pupilos buscarão o quarto título consecutivo no Clausura 2025.

Evitar América sagrar-se campeão, gol dos 17 times que completam o campeonato Fechando 2025 do Liga MX. Os Águilas conquistaram o terceiro título consecutivo graças ao André Jardine e diante do início da competição, aparecem como favoritos para levantar a taça, segundo as casas de apostas.

O time do Coapa conquistou apenas oito vitórias na temporada regular, vitórias suficientes para entrar no jogo, onde avançou para as quartas de final, evento que marcou sua trajetória rumo ao 16º título do futebol mexicano.

Apostar na América se tornando campeã?

Antes do primeiro jogo do Fechando 2025que será justamente em Visita do América a Querétaroo time comandado por André Jardine é o que oferece menor lucro caso os apostadores invistam na conquista do título.

O técnico André Jardine buscará o quarto título à frente do América. PA

O cassino Caliente.MX Oferece um lucro de 350 dólares a todos aqueles que apostarem 100 que o clube da capital chega ao último jogo do campeonato e levanta a taça.

Qual time oferece maior lucro se for campeão?

Sob as ordens de Pablo Guede, Puebla buscará a façanha de quebrar um jejum de 34 anos sem vencer o campeonato e quebraria todas as previsões estabelecidas pelos cassinos antes do início do torneio.

Se o time da Strip conquistar o título como em maio de 1990, Aposta ESPN pagará US$ 50.100 a todos que investirem US$ 100 para que o troféu de campeão fique em Puebla.