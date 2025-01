Quem eram os ocupantes do helicóptero que caiu na cidade de Caieiras, na Grande SP

O helicóptero que caiu na noite desta quinta-feira (16) em uma área de mata fechada na cidade de Caieiras, na Grande São Paulo, era ocupado por quatro pessoas. A aeronave foi localizada por volta das 6h15 desta sexta-feira (17). O piloto e uma menina, de 11 anos, foram socorridos com vida. Ambos foram levados para o Hospital das Clínicas, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Já os pais da criança foram encontrados mortos pelas equipes de resgate.

Abaixo, veja o que se se sabe sobre os ocupantes do helicóptero:

Piloto: O piloto foi identificado como Edenilson de Oliveira Costa. Ele prestava serviço particular para a família.

Família:

O empresário André Feldman, de 50 anos, é CEO da BIG Brazil International Games, uma empresa de apostas online. Ele também é um dos proprietários do helicóptero, que pertence à empresa C & F Administração de Aeronaves LTDA.

Esposa de André, Juliana Elisa Alves Maria Feldman, de 49 anos, é formada em economia pela Fundação Armando Alvares Penteado e também é empresária, segundo informações de seu perfil no LinkedIn.

O casal não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A filha do casal, Bethina Feldman, foi resgatada com vida e vai completar 12 anos neste sábado (18). Ela foi a responsável por indicar aos socorristas os destroços onde os pais estavam.

A família é da cidade de Americana, a cerca de 130 km da capital paulista.

O helicóptero saiu do Campo de Marte na noite de quinta-feira (17), por volta das 19h30, com destino a Americana. Ele teria feito uma parada no bairro do Jaguaré, na Zona Oeste. O tempo na Zona Norte de São Paulo na hora da decolagem era muito ruim.

Nas redes sociais, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, lamentou a morte do casal.

“Recebi com tristeza a notícia da morte do casal André e Juliana Feldman, vítimas de uma queda de helicóptero na grande São Paulo. Dois americanenses que se despedem de maneira trágica e que deixarão um legado de trabalho, dedicação e amizade”.