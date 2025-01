Quem são os estreantes que a seleção mexicana terá?

Revisamos as novas caras do Tricolor que você poderá ver nos amistosos contra Inter de Porto Alegre e River Plate

O técnico Javier Aguirre contemplado em sua convocação para os amistosos do time mexicano contra Inter de Porto Alegre sim Rio da Prata a muitos elementos juvenis, dos quais vários são convocados pela primeira vez, e têm o desafio de ajudar a equipa a fazer um bom trabalho nestes jogos internacionais.

As partidas serão no dia 16 de janeiro, no estádio Beiro-Río, no Brasil, e a segunda será disputada no dia 21 deste mês, no Monumental, contra o time milionário.

Os jogadores que estrearão pela seleção mexicana nessas partidas estão listados abaixo:

Ramón Juárez foi convocado para o Tri após atuações pelo América. Imago7

O goleiro surgiu das forças básicas do Pachuca chegou em 2021 em Atlético de São Luísaos poucos foi ganhando terreno com esta última equipe até se tornar titular nos últimos torneios e foi peça importante para a equipe de Potosí chegar às semifinais do Apertura 2024, na qual foi eliminada pelo Rayados. Graças a isso, ele foi convocado para o Tri pela primeira vez.

Também membro do Atlético de São Luísaos poucos foi subindo naquele time, iniciou sua jornada desde as forças básicas e já para a competição anterior do Liga MX Ele foi colocado entre os 11 titulares, seu desempenho chamou a atenção de Javier Aguirre e por esse motivo foi convocado para os compromissos seguintes da equipe tricolor.

O centro América É mais um dos elementos que se estreia na seleção sénior mexicana. Ele já tem experiência em representantes menores, depois de ter passado pelas categorias Sub-18, Sub-21 e Sub-23 e sua inclusão na lista de Javier Aguirre Ele conseguiu isso pelo trabalho no time da capital, com o qual tem avançado gradativamente nas últimas competições.

Depois de passar Atlaso jogador voltou para Tigres enfrentando o Clausura 2025 e agora foi cogitado para fazer parte do time mexicano para os compromissos iniciais deste ano. Nas representações menores, teve pouca participação, disputando apenas um amistoso.

Com experiência no futebol europeu desde que atuou na seleção Sub-23 do Newcastle, na Inglaterra, o atacante Santos Foi cogitado pelo estrategista do Tri, apesar do jogador não ter se destacado na produção de gols no último ano, após entre o Clausura 2024 e o Apertura 2024 ter somado apenas três gols. O jogador já participou de diversas partidas do Sub-23.

O defensor do Chivas Consolidou-se como titular da equipe Jalisco no Apertura 2024, participou de 16 partidas e graças ao seu desempenho nesse setor passou a ser considerado representante nacional. Teve pouca participação pela seleção Sub-23, somando apenas três amistosos.

O time juvenil Pachuca Ingressou no rol de jovens contemplados pelo timoneiro para enfrentar os compromissos do representante nacional contra Inter de Porto Alegre sim Rio da Pratagraças à atuação pelos Tuzos, equipe na qual se destacou na última feira ao participar de 13 partidas, todas como titular. Em sua carreira, destaca-se que participou com o México no Campeonato Sub-20 da Concacaf 2015.

Depois de superar uma lesão que o fez perder as últimas partidas do Apertura 2024 com o Atlaso defensor terá a oportunidade em time mexicanodepois de ter sido considerado para os seguintes compromissos graças ao seu trabalho no torneio anterior, no qual disputou 16 partidas pelos Rojinegros, nas quais também colaborou no ataque ao marcar dois gols e três assistências.

Com apenas 16 anos, o jogador chamou a atenção do técnico Juan Carlos Osorio no ApenasO , time pelo qual estreou na Primeira Divisão no Apertura 2024, disputou 12 partidas na fase regular e agora teve sua primeira convocação para o time mexicano.