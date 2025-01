Real Madrid: Ancelotti diz que “não é o melhor nem o mais burro”

Na conferência anterior à Copa do Rei, Ancelotti garantiu que discutiria os problemas após a Supertaça, como já fez com a equipe

Carlos Ancelotti recusou-se a entrar em “um debate” com os críticos sobre por que o Real Madrid perdeu por 5 a 2 para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, no domingo.

A segunda surra consecutiva sofrida pelo Real Madrid contra o rival Barcelona, ​​depois da derrota por 4-0 no campeonato, em Outubro, suscitou uma onda de questões sobre as tácticas do Barcelona. Ancelotti e o comprometimento de seus jogadores.

Carlo Ancelotti, na conferência do Real Madrid EFE/Sérgio Pérez

Falando antes do jogo das oitavas de final da Copa del Rey, em casa, contra o Celta Vigo, na quinta-feira, Ancelotti disse: “Esta é uma coletiva de imprensa e não um debate. Já fiz o debate com minha comissão técnica e meus jogadores para encontrar o melhor possível. soluções.

“Não creio que este seja o lugar certo para abrir um debate. Não sigo a onda de críticas de que um dia você é o melhor e no outro é o mais burro. Felizmente, graças à minha experiência, tenho equilíbrio. “Não acho que ele seja o melhor, mas também não acho que seja o mais idiota.”

Ancelotti acredita que não há necessidade de uma reação exagerada, já que o Real Madrid está apenas um ponto atrás do líder da LaLiga, Atlético Madrid, e ainda vivo na Liga dos Campeões e na Copa del Rey.

“Foi um passo atrás, mas temos que olhar para frente porque ainda estamos numa boa posição em todas as competições”, disse. “Nos machucou muito, mas não nos afundou.

“É claro que foi um jogo ruim, cometemos muitos erros. Analisamos, avaliamos e encontramos soluções. Há um mês vencemos o Mundial de Clubes [de la FIFA] e há seis meses ganhámos a Liga dos Campeões.

“Estamos competindo. Perdemos uma partida, foi uma final, doeu, mas vencemos muitas finais. Foi uma derrota dura, mas foi apenas uma partida. Estamos bem em todas as competições e vamos continuar lutando.”

Ancelotti não perdeu a confiança nos seus jogadores apesar do mau desempenho frente ao Barça, que conseguiu uma grande vitória apesar da expulsão do guarda-redes Wojciech Szczesny aos 56 minutos.

“Todos os meus jogadores têm todo o meu apoio, especialmente aqueles que não estão a mostrar a sua melhor forma neste momento”, disse ele.

Um jogador que encontrou boa forma depois de lutar para se adaptar ao Los Blancos é Kylian Mbappé.

Mbappé, que marcou no domingo, marcou 14 gols em todas as competições nesta temporada desde que ingressou no gigante espanhol no verão como agente livre, após o término de seu contrato com o Paris Saint-Germain.

“Ele precisava de tempo para se adaptar à equipe e mostrar sua melhor forma física”, disse Ancelotti sobre o astro francês.

“Agora ele está em sua melhor forma e a equipe tem que tirar vantagem disso. É isso que queremos”.

Ancelotti espera uma resposta forte dos seus jogadores na quinta-feira.

“Acho que vou jogar com o time mais forte possível”, disse ele. “É uma oportunidade importante para recuperar do mau jogo que fizemos. Temos de continuar a avançar, começando pelo jogo de quinta-feira”.