Real Madrid x Celta: escalações confirmadas na Copa del Rey

A necessidade de superar a decepção da Supertaça leva Carlo Ancelotti a utilizar sua melhor escalação disponível contra o Celta

Ele Real Madrid recebe esta quinta-feira no Santiago Bernabéu Celta de Vigo em cerca de oitavos de Copa do Rei onde não pode mais perder, depois da decepção de perder a Supertaça da Espanha para o Barcelona.

É por isso que o treinador italiano Carlo Ancelotti não contemplaria rotações massivas ou descanso para jogadores importantes do futebol alinhamento do Real Madrid contra o Celtaembora não conte com Thibaut Courtois, já que Andriy Lunin repetirá no gol, que parece ser o único jogador permanente ao lado de Vinícius Júnior, que terá que cumprir a primeira de suas duas partidas de suspensão na Liga no domingo, contra o Las Palmas após sua expulsão em Mestalla.

Vinícius, no treino do Real Madrid EFE/Borja Sánchez-Trillo

Lucas Vázquez repete na lateral direita, com Fran García na esquerda e Rüdiger com Asencio no centro.

Repete Ceballos, que joga com Modric, Tchouameni e Braim no meio. No ataque, Vinícius Junior ao lado de Mbappé que foi o melhor do Real Madrid na derrota para o Barcelona.

Escalações do Real Madrid x Celta

Real Madrid: Andriy Lunin; Lucas Vázquez, Marco Asensio, Antonio Rüdiger, Fran García; Luka Modric, Aurélien Tchouaméni, Dani Ceballos, Brahim Díaz; Vinícius Junior e Kylian Mbappé.

Celta: Ivan Villar; Javi Rodríguez, Starfelt, Mark Alonso; Mingueza, Carreira, Fran Beltra, Moriba, Hugo Alvarez; Igrejas Williot e Borja.

Árbitro: José Luis Munuera Montero.

Estádio: Santiago Bernabéu.

Hora: 12h30 PT, 14h30 MX, 15h30 ET.