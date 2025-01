Receita de pudim sem açúcar, sucesso de 2024

A receita de pudim sem açúcar e sem lactose da nutricionista Paula Marinho (@paulamarinho2411), da Estação Pudim (@estacaopudim), segue liderando como o post mais lido do blog também no mês de dezembro. Somente em 2024, acumulou mais de 250 mil acessos. A receita é prática e ainda ensina como preparar leite condensado caseiro sem açúcar e sem lactose.

Para quem não tem experiência na cozinha, não há motivo para preocupação! A alagoana aceita encomendas na versão zero açúcar e zero lactose, além das opções tradicionais, com açúcar e lactose, ideais para as festas de fim de ano. Tudo preparado com muito carinho e dedicação.

Vamos à receita: Paula Marinho e sua receita de leite condensado artesanal Leite condensado artesanal:

150 ml de água quente

130 ml de leite em pó zero lactose

5g de adoçante forno e fogão

15g de manteiga sem sal Coloque todos os ingredientes do leite condensado no liquidificador e bate. Despeje num deposito e leve para geladeira por 6 horas. Ingredientes do leite condensado : água quente, leite em pó zero lactose, adoçante, manteiga sem sal e água quente Para o pudim:

1 caixinha de 200 ml de creme de leite zero lactose

1 clara

5 gemas

Leite condensado artesanal (receita acima)

100 ml leite zero lactose Para a calda:

1 xícara de frutose

Meia xícara de água

Modo de preparo

Leva ao fogo até dá o ponto de mel. Ingredientes do pudim zero de açúcar e zero de lactose: creme de leite zero de lactose, gemas, clara, leite zero lactose Modo de preparo do pudim: Adiciona o leite zero de lactose, leite condensado, gemas e a clara. Bate na mão até ficar homogêneo. Peneira e reserva.

Em oito forminhas ou uma forma grande, adicione a calda na forma, e, por último, o creme do pudim. Coloque a forma do pudim em uma travessa com água e leve ao forno baixo em banho maria.

Tempo médio de 45 minutos. Desliga o forno e leva o pudim para a geladeira por no mínimo de 6 horas e vamos ser feliz.

Dica: deixe de um dia para o outro. Paula criou a marca Estação Pudim com opções sem adição de açúcar e zero de lactose