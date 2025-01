Reencontro de Bahar e Sarp dispara audiência de “Força de Mulher”

A novela “Força de Mulher” exibiu no capítulo de ontem (14/01) um dos momentos mais esperados da trama e superou a concorrência com recorde, assegurando a segunda posição isolada nas principais praças do país durante a faixa das 21h às 21h54!

Em São Paulo o emocionante reencontro de Bahar e Sarp registrou o melhor desempenho de 2025, com média de 8,5 pontos, cinco a mais do que o SBT, que no mesmo horário ficou com 3,5 pontos. O pico foi de 9,3 e a participação de 13,6%.

Com Bahar e Sarp, finalmente, frente a frente, Força de Mulher também ficou em alta na audiência Fluminense, repetind o o segundo maior índice do ano. O folhetim chegou aos 6,9 pontos, o triplo da média do canal concorrente, o SBT, que marcou 2,3 pontos. A novela obteve ainda 9,9% de participação e pico de 7,7 pontos.

No capitulo desta terça-feira, Sarp procura Bahar, com a ajuda de Munir, que desobedece Suat. Chegando ao prédio, Arif vê seu “rival” entrando no local, e tenta segui-lo, mas dá de cara com Sirin e impede que a moça fique por ali. Sarp toca a campainha. Bahar abre a porta e fica em choque ao ver o marido vivo bem na sua frente. Aos prantos ela questiona: “Sarp? Como? É você mesmo?”.