Residência é incendiada no Jacintinho e populares denunciam facção criminosa

Um incêndio atingiu uma residência na Rua Padre Cícero, no bairro Jacintinho, em Maceió, e pode ter sido provocado por integrantes de uma facção criminosa após uma briga com o dono do imóvel, conforme relato de testemunhas. O caso aconteceu na tarde dessa quinta-feira (02). Não houve registro de pessoas feridas.

Segundo o Bombeiros, o incêndio foi de pequenas proporções e controlado por populares antes da chegada dos militares. Quatro viaturas com 13 bombeiros foram enviadas para o combate das chamas. As equipes fizeram o rescaldo.

A Polícia Militar também foi acionada para o suposto incêndio criminoso. No entanto, até a publicação da matéria não havia informação de suspeitos presos.