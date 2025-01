Resultados do UFC Vegas 101: Dern x Ribas 2

MMA Fighting tem resultados do UFC Vegas 101 para o card da luta Dern vs. Ribas 2, um blog ao vivo da luta principal e muito mais do UFC APEX em Las Vegas, Nevada, na noite de sábado.

Na luta principal, Mackenzie Dern e Amanda Ribas se enfrentarão no peso palha. Dern perdeu para Ribas por decisão unânime em evento do UFC 2019.

Dern e Ribas perderam três das últimas cinco lutas.

Os pesos meio-médios Santiago Ponzinibbio e Carlston Harris se enfrentarão na co-luta principal.

Confira os resultados do UFC Vegas 101 abaixo.

Cartão principal (ESPN + às 19h ET)

Mackenzie Dern x Amanda Ribas

Santiago Ponzinibbio x Carlston Harris

Abdul Razak Alhassan vs. César Almeida

Chris Curtis x Roman Kopylov

Christian Rodriguez x Austin Bashi

Uros Médico vs. Punahele Soriano

Cartão Preliminar (ESPN + às 16h ET)

José Johnson x Felipe Bunes

Marco Túlio vs. Ihor Potieria

Thiago Moisés x Trey Ogden

Preston Parsons x Jacobe Smith

Ernesta Kareckaite vs. Nicolle Caliari

Magomed Gadzhiyasulov vs. Bruna Lopes

Fátima Kline vs. Victoria Dudakova

Nurullo Aliev vs. Joe Solecki