Réveillon Celebration se consolida em sua 21ª edição com mais de 10 mil pessoas

Em sua 21ª Edição, o Réveillon Celebration celebrou a chegada de 2025 com a presença de mais 10 mil pessoas com seu palco 360º onde artistas se debruçaram em sucessos que fizeram o público delirar. A festa teve início com o show da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano, seguido pela coleguinha do Brasil, Simone Mendes, o rei do Axé, Bell Marques e a tradicional banda de forró Calcinha Preta, que encerrou o evento às 9h.

Teve contagem regressiva, queima de fogos e uma cenografia inspiradora, além do melhor serviço de all inclusive do Brasil. O gigante dos encontros reuniu todos os 27 estados da Federação na orla de Jacarecica, em Maceió, para celebrar a passagem do novo ano. Os participantes curtiram todo conforto proposto pelos cinco espaços do evento: Arena Happiness, Make a Wish, Lounges Love e Hope e Espaço Premium, todas com serviço open bar e open food.

“Essa é a primeira vez que venho para Maceió. Estou muito feliz porque tenho certeza que acertei no lugar da festa que escolhi para passar a virada de ano com minhas amigas e primas. Juntas, vamos começar 2025 com muita gente bonita, alegre e em um evento que já está superando as minhas expectativas, de tão bonito e organizado que está”, declara Ana Pinto, que veio diretamente de Goiás para conhecer de perto o Celebration.

O réveillon Celebration teve início em 2003 e mais de 200 mil pessoas estiveram presentes ao longo das 21 edições. O evento é um dos principais vetores de crescimento da economia do Estado nesta época do ano. “A alegria de entregar mais uma edição é contagiante para todos que trabalham em prol desta realização. São muitos meses planejando, contando, arquitetando e fazendo para que dê tudo certo. Da turma da montagem à equipe da estratégia de vendas, estão todos de parabéns”, ressalta o CEO do evento, Sérgio Feitosa.

Já consolidado como o maior do Estado de Alagoas, daqui a pouco a equipe do réveillon Celebration começa a planejar os próximos meses para a concepção da próxima virada, que, sem dúvida alguma, será daqui a 12 meses. O Réveillon Celebration 2025 é apresentado pela Cerveja Petra, com patrocínios: Absolut, Guaraná Antárctica, Brisanet, Parque Shopping Maceió, Ibratin e da Secretaria de Estado do Turismo (SETUR).