Revista revela razão de ‘fúria’ de ex de Hugh Jackman com Blake Lively e Ryan Reynolds

O relacionamento entre o astro de ‘Os Miseráveis’ e a estrela da Broadway com quem trabalhou em 2022 no musical ‘The Music Man’ foi assumido publicamente com os dois andando de mãos dadas pelas ruas de Santa Monica, na Califórnia.

Com a revelação, Deborra-Lee teria ficado “aliviada” e disposta a finalmente seguir em frente. “Deborra-Lee sente uma sensação de alívio para ser honesta com você”, disse uma fonte ao Daily Mail. “Ela confiou em sua intuição e sua intuição estava certa. Ela finalmente se sente à vontade após obter a confirmação de que seus medos e suspeitas eram justificados. Ela agora pode fechar totalmente este capítulo e seguir em frente”, decretou.

Hugh e Sutton teriam tomado a decisão de finalmente tornar público seu romance porque não estão mais “interessados em esconder seu amor”.